Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 5 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
В данный момент звезды не слишком благоволят к вам, и сие безобразие будет продолжаться до того момента, пока Луна, чье капризное влияние так портит вам жизнь, не изменит своего положения. Постарайтесь избегать споров и других конфликтных ситуаций.
Телец
Сегодня победа над трудностями будет даваться вам так легко, что вы, возможно захотите искусственно усложнить ситуацию, дабы, найдя из нее выход, чувствовать себя героем. Однако прежде чем это сделать, подумайте о других - они-то ведь простые смертные.
Близнецы
Сегодня вам море будет чуть выше колена, горы же - по плечо. Примерно такое же настроение будет овладевать каждым, кто окажется с вами рядом. Если не перейдете границы дозволенного, этот день будете вспоминать долго и с удовольствием.
Рак
У вас масса дел и, как всегда, нет времени. Но, хотя вас это и не радует, вы не впервые сталкиваетесь с такой ситуацией. Что толку жаловаться на жизнь? Встряхните шевелюрой (лысиной), и - в бой!
Лев
Сегодня вы, возможно, будете поставлены перед необходимостью иначе взглянуть на вещи. Скорее всего, это вам не понравится.
Дева
Сегодня вам лучше ограничить время общения с кем бы то ни было до минимума. Особенно это касается родственников. В противном случае, велика вероятность, что вы с ними перессоритесь.
Весы
Сегодня вам, возможно, придется объяснять тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Постарайтесь сохранять спокойствие - это неприятно, но не смертельно.
Скорпион
Измените на сегодняшний день давно сложившуюся схему действий. Если вы завтракаете на кухне - уйдите с тарелкой в комнату, и так далее. Действуя в таком духе, вы сможете заметить нечто весьма интересное, ранее не попадавшееся вам на глаза.
Стрелец
Если захотите - можете проходить и сквозь стены, главное - видеть цель и верить в себя. Сегодня ничто не сможет стать преградой между вами и объектом ваших стремлений.
Козерог
Сегодня вас, наконец, догонят отголоски давно свершившихся событий. Вряд ли это доставит вам большое удовольствие, но справиться с этим надо, и лучше сделать это с непроницаемым выражением лица.
Водолей
Сегодняшний день вы, возможно, проведете не в компании, однако одиноким себя чувствовать не будете. Этот день хорош для неторопливых раздумий о природе всего сущего и прочих приятных занятий.
Рыбы
Вы, возможно, хотите добиться успеха и насладиться им быстрее. Но не позволяйте нетерпению становиться вашей проблемой, оно может сильно помешать.