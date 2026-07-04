5 знаков зодиака, которым Вселенная особенно благоволит в вопросах богатства и успеха
Когда речь заходит о деньгах и успехе, кажется, что у Вселенной действительно есть любимчики. Эти пять знаков зодиака особенно часто притягивают богатство, и этому даже нашли статистическое подтверждение.
На основе списка миллиардеров Forbes за 2022 год британская финансовая компания Cashfloat подсчитала, представители каких знаков зодиака чаще всего встречаются среди самых богатых людей мира. Результаты, о которых сообщил Fortune, показали, что некоторые знаки словно обладают особым талантом к накоплению состояния, тогда как другие, например Скорпион и Козерог, оказались в самом конце рейтинга.
1. Весы
Весы, у вас безупречный вкус и любовь к роскоши. К счастью, вы умеете притягивать достаток, который позволяет жить так, как вам хочется. Согласно данным Forbes, именно среди Весов оказалось больше всего миллиардеров — 32 человека.
Вашим знаком управляет Венера — планета красоты, удовольствий и желаний. Поэтому изобилие словно заложено в вашей природе. Вы цените красивые вещи и умеете наслаждаться высоким качеством жизни.
При этом вас нельзя назвать ленивыми мечтателями. Вы ставите перед собой амбициозные цели и обладаете настойчивостью, необходимой для их достижения. Кроме того, природное обаяние делает вас превосходными переговорщиками и помогает выстраивать полезные связи, что положительно отражается и на финансовом положении.
В денежных вопросах вы предпочитаете продуманную стратегию. Если и идете на риск, то только после тщательного анализа. Вы не стремитесь разбогатеть за одну ночь, а предпочитаете постепенно создавать капитал. Терпение помогает вам добиваться желаемого, даже если ради дорогой покупки приходится ждать немного дольше.
2. Рыбы
Рыб часто недооценивают, хотя именно они входят в число любимчиков Вселенной. Может показаться, что вы слишком часто витаете в облаках, однако это вовсе не мешает вам привлекать богатство и добиваться успеха.
Ваш финансовый подход менее рационален, чем у многих других знаков, зато его компенсируют развитая интуиция и творческое мышление.
Вашим знаком управляет Юпитер — планета удачи, больших возможностей и мечтаний. Вы удивительным образом способны воплощать свои идеи в жизнь и получать за них достойное вознаграждение. Вы не боитесь заниматься тем, что окружающим кажется слишком рискованным или фантастическим, если внутреннее чувство подсказывает, что это правильный путь.
Интуиция редко вас подводит, в том числе в денежных вопросах. При этом вы не склонны демонстрировать свое благосостояние, поэтому многие даже не подозревают, насколько успешными можете быть.
3. Телец
Телец, вы не скрываете, что деньги являются одним из главных источников вашей мотивации. И, судя по всему, такой подход приносит отличные результаты.
Вы входите в число знаков, которым Вселенная особенно благоволит в финансовой сфере. Некоторые считают вас чрезмерно экономными, однако на самом деле вы просто точно знаете, чего хотите. А хотите вы комфортной и обеспеченной жизни.
Вы готовы много работать, терпеливо копить и разумно распоряжаться средствами, если это помогает приблизиться к желаемому достатку.
Как и Весами, вашим знаком управляет Венера. Поэтому неудивительно, что вы не готовы довольствоваться посредственным качеством. Вы уверены, что заслуживаете лучшего, и готовы приложить все усилия, чтобы этого добиться.
Если вы поставили перед собой цель, остановить вас практически невозможно. Трудолюбие, терпение и настойчивость позволяют вам добиваться впечатляющих результатов. Кто-то назовет это упрямством, но именно оно нередко становится вашим главным преимуществом.
4. Лев
Если есть знак, который умеет заявить о себе, то это Лев. Поэтому неудивительно, что Вселенная словно сама обращает внимание на представителей этого огненного знака.
Вы обладаете природной способностью притягивать деньги, и кажется, что финансовые возможности сами находят вас.
При этом вы не относитесь к тем людям, которые боятся расставаться с заработанными средствами. Напротив, вы щедры и готовы помогать другим — временем, поддержкой или деньгами.
И что особенно интересно, такая щедрость не уменьшает ваше благосостояние. Вы искренне верите, что возможностей и денег хватит всем, а потому не живете в страхе потерь. По мнению астрологов, именно такое мышление изобилия Вселенная нередко вознаграждает новыми финансовыми возможностями.
5. Овен
Овен, вас трудно напугать, особенно когда речь идет о деньгах и карьере. Смелость становится одной из главных причин, по которым Вселенная словно помогает вам достигать успеха.
Вы не боитесь рисковать, менять направление или принимать решения, на которые другие долго не решаются. Окружающие могут считать вас слишком импульсивными, однако нередко именно смелые шаги приносят вам прибыль.
Даже если риск не оправдался, вы быстро поднимаетесь после неудачи и снова начинаете действовать. Со стороны кажется, будто вам вообще не нужен отдых между попытками.
Вы очень амбициозны и любите конкуренцию. Но ваше главное преимущество — способность не откладывать дела на потом. Пока другие сомневаются и анализируют, вы уже начинаете действовать.
Вы хорошо понимаете свои сильные стороны и уверены, что способны добиться выдающихся результатов. Именно эта уверенность помогает вам снова и снова двигаться вперед, несмотря на любые препятствия.