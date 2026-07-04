5 знаков зодиака, которым Вселенная особенно благоволит в вопросах богатства и успеха

Вашим знаком управляет Юпитер — планета удачи, больших возможностей и мечтаний. Вы удивительным образом способны воплощать свои идеи в жизнь и получать за них достойное вознаграждение. Вы не боитесь заниматься тем, что окружающим кажется слишком рискованным или фантастическим, если внутреннее чувство подсказывает, что это правильный путь.