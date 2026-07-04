ФОТО: бар The Sinners вновь открылся после пожара и устроил праздник

3 июля бар вновь начал принимать гостей, однако в несколько ином формате, чем обычно. В первой части вечера, с 20:00 до 22:00, состоялся благотворительный концерт, целью которого стала помощь семьям, пострадавшим от пожаров и вынужденным обращаться за поддержкой к окружающим.