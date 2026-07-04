Бар The Sinners возобновил работу после пожара (03.07.2026)
The Sinners отпраздновал возвращение после пожара благотворительным концертом.
ФОТО: бар The Sinners вновь открылся после пожара и устроил праздник
Вечером 3 июля бар The Sinners вновь открыл свои двери для посетителей, подготовив специальную программу в честь открытия.
Чуть более двух месяцев назад Латвию облетела неожиданная новость: в одном из самых популярных мест отдыха в Риге — баре The Sinners — произошел пожар, который полностью уничтожил заведение. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
3 июля бар вновь начал принимать гостей, однако в несколько ином формате, чем обычно. В первой части вечера, с 20:00 до 22:00, состоялся благотворительный концерт, целью которого стала помощь семьям, пострадавшим от пожаров и вынужденным обращаться за поддержкой к окружающим.
На сцене выступили Ольга Раецка, Reiks, Dzelzs Vilks, Bukte, Namejs, Катрина Диманта, Виктор Бунтовскис, Čipsis un Dullais, Raum и Микс Галвановскис. Все средства, вырученные от продажи билетов, в сотрудничестве с благотворительной организацией Ziedot.lv, будут направлены людям, которые действительно нуждаются в помощи.
«Для нас идея этого концерта очень важна, потому что мы знаем, насколько больно пережить внезапный пожар. Мы хотим помочь тем, кому это действительно необходимо», — прокомментировал владелец The Sinners Микс Галвановскис.
Во второй части вечера, с 22:00 до 06:00, бар работал уже в привычном режиме. Всю ночь гостей развлекал DJ M&M, а также состоялось JAM GUITAR SHOW в исполнении Кристена Купчса.
Пожар в The Sinners
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