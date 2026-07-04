Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 4 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Чем меньше вы сегодня будете настаивать на соблюдении формальностей, тем более неожиданные вещи смогут осуществиться на ваших глазах и с вашим участием.
Телец
Сегодня самые очевидные вещи будут казаться вам сложными, сложные же - элементарными. Самое время для разрешения глобальных вопросов.
Близнецы
Сегодняшний день принесет проблемы морального толка. Вам, возможно, надо немного откорректировать политику взаимоотношений с близкими.
Рак
Сегодня вас будут высоко оценивать самые разные люди, и все без исключения станут добиваться вашего внимания. Нынче вы вполне можете позволить себе покапризничать и не сразу принимать предложения, чтобы не спеша выбрать лучшее.
Лев
Сегодня вам будет трудно усидеть на месте. Постарайтесь не очень разбрасываться, хватаясь за всякую мелочь. Упорядочьте свои усилия и бросьте их на борьбу с чем-то определенным.
Дева
Сегодня вы станете поистине невыносимым собеседником, если не пожелаете умерить свое самомнение. Окружающих обычно здорово раздражает, когда кто-то постоянно дает им понять, что знает все лучше всех.
Весы
Сегодня баланс в сложившейся ситуации может измениться, и, возможно, не в лучшую для вас сторону. Это тем более некстати, что вы будете несколько более эмоционально уязвимы, чем обычно.
Скорпион
Сегодня что-то должно произойти, ваша задача - быть в курсе событий, тогда вам не придется жалеть об упущенных возможностях. Не уходите далеко от телефона и почаще проверяйте почтовый ящик.
Стрелец
Этот день стоит посвятить любимым. Им, безусловно, лучше посвящать все дни, но сегодняшний - просто необходимо.
Козерог
Не спешите с принятием важного решения. Сегодняшний день лучше посвятить раздумьям.
Водолей
Всегда проще поверить, что все будет сделано в лучшем виде, чем пытаться проконтролировать процесс самому. Тем не менее, сегодня лучше не полагаться на чьи-либо заверения и постараться сделать все лично.
Рыбы
Сегодня вы вполне можете добиться успеха в делах. Успех этот будет тем более приятен, что конечный результат, как ни странно, не будет слишком сильно отличаться от того, на что вы рассчитывали.