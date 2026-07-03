Самый кармический ретроградный Меркурий за последние годы: до 23 июля решается ваше ближайшее будущее
Меркурий стал ретроградным 29 июня и останется таким до 23 июля. Как и всегда, этот астрологический период считается временем испытаний и хаоса. Под его влиянием легко поддаться эмоциям, поэтому сейчас особенно важно сохранять осторожность.
«То, что вы сделаете сейчас, определит, как пройдут следующие семь месяцев вашей жизни, — предупреждает астролог Эми Демюр. — Ваши поступки будут иметь серьезные последствия, потому что это самый кармический ретроградный Меркурий за последние годы». По ее словам, есть пять вещей, которые помогут пройти этот период с минимальными потерями, пишет YourTango.
1. Не поддавайтесь своим иллюзиям
Ретроградный Меркурий часто становится причиной тревожности, подозрительности и путаницы. Поэтому сейчас не всегда стоит полностью доверять своим чувствам и интуиции.
«У вас могут возникнуть необоснованные подозрения, что кто-то вам лжет. Вы можете убедить себя, что вас предали или обманули, хотя на самом деле для этого нет никаких причин, — говорит Демюр. — Все потому, что этот ретроградный Меркурий способен создавать иллюзии».
Прежде чем устраивать скандал или обвинять человека в том, чего он не совершал, сделайте паузу и разберитесь в своих эмоциях. Опирайтесь на факты и реальные доказательства. Не стоит разрушать отношения из-за ошибочных выводов. До 23 июля следует особенно осторожно относиться к своим внезапным подозрениям — возможно, это всего лишь влияние ретроградного Меркурия.
2. Обращайте внимание на тех, кто появляется в вашей жизни
«В вашу жизнь входят люди и ситуации, которые предопределены судьбой», — утверждает астролог.
Может неожиданно объявиться бывший партнер или встретиться старый друг, с которым вы давно перестали общаться. Любой человек, появившийся в вашей жизни до 23 июля, приходит не случайно, поэтому стоит обратить на него внимание.
Возможно, вам казалось, что эта глава вашей жизни давно завершена, однако, по словам Демюр, этому человеку еще предстоит сыграть в ней важную роль.
«Это навсегда изменит направление вашей жизни», — считает астролог.
3. Сохраняйте спокойствие
«Эта энергия хаотична и нестабильна, и у вас может возникнуть сильное желание сорваться на кого-то или высказать все, что вы думаете, — говорит Демюр. — Все будут вести себя не совсем адекватно, включая вас».
Поэтому сейчас особенно важно сознательно контролировать свои эмоции. Будьте готовы к тому, что окружающие будут провоцировать конфликты или испытывать ваше терпение. Возможно, вам и самим захочется устроить драму. Сдержаться будет непросто, однако именно это пойдет вам на пользу.
«Любой конфликт, начавшийся сейчас, может иметь очень неприятные последствия в течение следующих месяцев», — предупреждает астролог.
4. Хорошо думайте, прежде чем говорить
Ретроградный Меркурий известен тем, что создает проблемы в общении. Поэтому до 23 июля особенно важно тщательно подбирать слова.
Когда планета, отвечающая за коммуникацию, движется ретроградно, любые ваши слова могут быть неправильно поняты, даже если вы говорите с самыми добрыми намерениями.
«Одно необдуманное сообщение может легко привести к конфликту или драме, — отмечает Демюр. — Не позволяйте себе говорить сгоряча».
Это может показаться утомительным, но сейчас безопаснее проявлять осторожность. Когда эмоциональное напряжение и без того высоко, одного неверного слова достаточно, чтобы спровоцировать серьезные проблемы.
5. Измените внутренний диалог
Несмотря на свою репутацию, ретроградный Меркурий может стать временем позитивных перемен.
«Этот период предназначен для того, чтобы избавиться от ограничивающих убеждений, которые годами мешали вам двигаться вперед, — объясняет Демюр. — То, что вы говорите себе, материализуется и формирует вашу реальность. Поэтому перестаньте разговаривать с собой в негативном ключе».
До 23 июля постарайтесь чаще поддерживать себя и заменять негативные мысли позитивными. То, как вы разговариваете с собой — даже мысленно, — оказывает огромное влияние на вашу жизнь. Сделать это будет непросто, но, изменив внутренний диалог, вы сможете создать основу для позитивных перемен и почувствовать, что жизнь действительно начинает меняться к лучшему.