Самый кармический ретроградный Меркурий за последние годы: до 23 июля решается ваше ближайшее будущее

«У вас могут возникнуть необоснованные подозрения, что кто-то вам лжет. Вы можете убедить себя, что вас предали или обманули, хотя на самом деле для этого нет никаких причин, — говорит Демюр. — Все потому, что этот ретроградный Меркурий способен создавать иллюзии».