Ярмарка современного искусства Riga Contemporary 2026
В экспозиции представлены работы примерно 100 художников.
ФОТО: в Риге проходит масштабная ярмарка искусства Riga Contemporary. Вход бесплатный!
В Риге открылась международная ярмарка современного искусства Riga Contemporary. Она проходит с 2 по 5 июля в Hanzas perons и второй год подряд собирает галереи, художников, коллекционеров и представителей арт-индустрии из разных стран.
В этом году в ярмарке участвуют более 40 галерей из 15 стран, включая Японию, США, страны Балтии, Северной и Центральной Европы. В экспозиции представлены работы примерно 100 художников. Посетителям обещают не только выставочные стенды, но и публичную программу: дискуссии, перформансы, арт-туры и семейные активности.
Организатором Riga Contemporary выступает Центр современного искусства Kim? совместно с Рижским самоуправлением. По словам исполнительного директора Kim? Эвиты Гозе, цель ярмарки — не коммерческая закрытость, а культурный обмен, сотрудничество и укрепление роли Балтийского региона на международной карте современного искусства.
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс отметил, что такие события показывают растущую роль латвийской столицы в мировой культурной среде и помогают привлекать в город новые идеи, художников и профессионалов.
Публичная программа пройдет 3 и 4 июля. Ее основные темы — искусство и технологии, искусство и финансы, а также искусство и идеи. В дискуссиях примут участие галеристы, кураторы, музейные руководители, коллекционеры, критики и художники из Латвии и других стран. Среди тем — роль региональных арт-ярмарок, покупка искусства в 2026 году, частные коллекции, музеи как площадки сотрудничества, цифровая собственность и новые формы коллекционирования.
Отдельно для Riga Contemporary художник Кришс Салманис создал новую работу Milda. Также с 3 по 5 июля посетителям будут доступны арт-туры, а для семей с детьми подготовлены творческие занятия и мастерские.
Riga Contemporary проходит с 2 по 5 июля 2026 года в Hanzas perons. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация на сайте мероприятия.