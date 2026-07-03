ФОТО: в Риге проходит масштабная ярмарка искусства Riga Contemporary. Вход бесплатный!

Публичная программа пройдет 3 и 4 июля. Ее основные темы — искусство и технологии, искусство и финансы, а также искусство и идеи. В дискуссиях примут участие галеристы, кураторы, музейные руководители, коллекционеры, критики и художники из Латвии и других стран. Среди тем — роль региональных арт-ярмарок, покупка искусства в 2026 году, частные коллекции, музеи как площадки сотрудничества, цифровая собственность и новые формы коллекционирования.