Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 3 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня мысли ваши будут возвышенны, а планы - далекоидущи. Постарайтесь не придать забвению ни тех, ни других, ибо они представляют собой немалую ценность, и вполне могут пригодиться вам в будущем.
Телец
Сегодня вам придется отстаивать свое мнение, хорошо еще если без применения физической силы. Позаботьтесь о наличии веских аргументов.
Близнецы
Сегодня события могут выйти из-под вашего контроля. Впрочем, это и к лучшему, сможете, наконец, перестать о них заботиться.
Рак
Учтите в своих планах возможность возникновения непредвиденных обстоятельств. Сегодняшний день может оказаться весьма урожайным на таковые.
Лев
Сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы изведать новые ощущения. Можете попробовать очередной сорт пива, например.
Дева
Сегодня полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Как свои, так и чужие.
Весы
Сегодня для продуктивной работы вам потребуется благородная идея. О мире во всем мире, например. Если таковая вами овладеет, можете не сомневаться, вы создадите нечто вечное.
Скорпион
Сегодня вы будете склонны делать из мухи слона. Это неразумно по двум причинам: во-первых, все не так уж и плохо, а во-вторых, слоны в наших широтах очень мерзнут, это жестоко по отношению к бедному животному.
Стрелец
Прежде чем разворачивать парус, проверьте направление и силу ветра. Возможно, он принесет вас не туда, куда вам хотелось бы попасть.
Козерог
Направьте свои мысли в русло обдумывания своих возможностей, а не обязанностей. Мало того, что это приятней, это занятие еще и прибавит вам уверенности в себе.
Водолей
Если вам удастся сегодня найти достойный предлог для того, чтобы отказаться от домашних хлопот - воспользуйтесь им. Сегодня домом заниматься бесполезно.
Рыбы
Сегодняшний день может стать днем воплощения вашей мечты в реальность. Небольшой такой мечты, скромной. Не стоит ждать от судьбы слишком уж многого.