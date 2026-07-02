У 4 знаков зодиака до 11 августа пройдет мощный период в карьере и жизни
С конца июня планета действия и энергии вошла в знак Близнецов, что кардинально изменило астрологический фон. По прогнозам астрологов, в ближайшие два месяца четыре знака зодиака перестанут плыть по течению, примут свою «темную сторону» и начнут жестко отстаивать личные интересы, сметая любые препятствия на пути к целям.
Близнецы
Время для расслабления прошло. С Марсом в вашем знаке вы будете заняты по уши. Эта планета дает необходимый импульс для решительных шагов. Вы конкурентоспособны по своей природе, и вплоть до 11 августа у вас не будет ни времени, ни терпения на тех, кто попытается встать у вас на пути. В последнее время вы немного скучали, но Марс не терпит застоя. Пора действовать — у вас большие планы. Однако не забывайте делать перерывы, так как сейчас вы очень склонны к выгоранию.
Стрелец
Этот приток марсианской энергии — именно то, что вам было нужно. У вас есть желание действовать, но не хватало легкого толчка для старта. Эта огненная энергия станет той самой искрой, которая заставит вас двигаться вперед. Сейчас вам на руку сыграет даже ваша природная переменчивость: не обязательно ограничивать себя одним проектом, режим многозадачности поможет реализовать все мечты. Поскольку Близнецы — ваш противоположный знак, коммуникативные навыки будут на высоте. Ваш энтузиазм настолько заразителен, что окружающие сами захотят помочь вам в достижении целей.
Дева
Как и Близнецы, ваш знак находится под управлением Меркурия, поэтому вы почувствуете влияние этого транзита гораздо острее других. Марс затронет ваш десятый дом карьеры и статуса, так что сейчас идеальное время для продвижения по службе. Используйте этот всплеск мотивации: если вы задумывались о смене профессии или хотели попросить о прибавке к зарплате — планируйте встречу с руководством и заявляйте о себе. До 11 августа Вселенная вознаграждает только смелые амбиции.
Рыбы
Приготовьтесь, Марс в Близнецах добавит в вашу жизнь немного драмы, но это пойдет на пользу. Примите этот хаос и дайте волю эмоциям, которые вы долго держали взаперти. Пришло время жить в согласии со своей правдой и следовать за мечтами, не оглядываясь на чужое мнение. Если у вас в голове давно крутилась творческая идея, сейчас самое время воплотить ее в реальность. Ничто не помешает вам достичь чего-то по-настоящему невероятного этим летом.