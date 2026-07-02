У 4 знаков зодиака до 11 августа пройдет мощный период в карьере и жизни

Время для расслабления прошло. С Марсом в вашем знаке вы будете заняты по уши. Эта планета дает необходимый импульс для решительных шагов. Вы конкурентоспособны по своей природе, и вплоть до 11 августа у вас не будет ни времени, ни терпения на тех, кто попытается встать у вас на пути. В последнее время вы немного скучали, но Марс не терпит застоя. Пора действовать — у вас большие планы. Однако не забывайте делать перерывы, так как сейчас вы очень склонны к выгоранию.