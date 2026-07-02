Постановку "Богемы" Латвийской национальной оперы покажут на европейской платформе OperaVision
С 3 июля, 20:00, на международной цифровой платформе OperaVision будет доступна запись оперы Джакомо Пуччини «Богема». Премьера этой новой постановки, созданной дирижером Арво Волмером и режиссером Лаурой Гроза, состоялась в Латвийской национальной опере 4 июня 2026 года.
Роли в видеозаписи оперы «Богема» исполняют Инга Шлюбовска-Канцевича, Дмитрий Попов, Катрина Паула Фелсберга, Янис Апейнис, Эдгар Ошлея, Даниил Погорилеc и другие. В спектакле принимают участие хор и оркестр Латвийской национальной оперы, артисты Латвийского национального балета и Хор мальчиков Рижского Домского собора. Режиссер видеозаписи — Гинтс Фаренхорстс, звукозапись подготовлена Latvijas Radio 3.
С показом «Богемы» Латвийская национальная опера и балет возвращается в программу OperaVision после шестилетнего перерыва. Ранее, в 2020 году, на платформе можно было посмотреть оперу Иманта Калниньша «Играл я, плясал» (Spēlēju, dancoju), оперу Рихарда Вагнера «Летучий голландец» и другие записи.
«Участие в OperaVision — это важное подтверждение места Латвийской национальной оперы и балета в семье европейских оперных театров. Мы рады вернуться на эту платформу с нашей новой "Богемой" — историей о молодости, ее красоте, хрупкости и силе. Для международной аудитории это станет возможностью познакомиться с нашей постановкой, а для нас — способом укрепить узнаваемость как опытных, так и молодых артистов, а также наладить новые творческие контакты на будущее», — говорит член правления Латвийской национальной оперы и балета Астра Ирмея-Шефере.
OperaVision — это бесплатная платформа для стриминга оперных спектаклей, поддерживаемая программой Европейского Союза «Креативная Европа» (Creative Europe). С 2014 года она предлагает зрителям по всему миру возможность оценить многообразие европейских оперных театров. На платформе регулярно публикуются постановки ведущих европейских оперных домов, концерты и другой цифровой контент.
Латвийская национальная опера и балет является одним из партнеров инициативы Opera Europa Next Generation, поэтому вместе с записью «Богемы» на OperaVision будет опубликовано видеоинтервью с баритоном нового поколения Даниилом Погорилесем, который исполняет в спектакле роль Шонара. Цель данной инициативы, реализуемой при поддержке программы ЕС «Креативная Европа», — содействовать профессиональному росту и международной узнаваемости молодых артистов оперы и танца.
Запись оперы «Богема» будет доступна для просмотра до 3 января 2027 года. К ней прилагаются субтитры на итальянском, английском и латышском языках. Запись можно посмотреть по следующей ссылке: https://operavision.eu/performance/la-boheme-3