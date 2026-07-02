Постановку "Богемы" Латвийской национальной оперы покажут на европейской платформе OperaVision

«Участие в OperaVision — это важное подтверждение места Латвийской национальной оперы и балета в семье европейских оперных театров. Мы рады вернуться на эту платформу с нашей новой "Богемой" — историей о молодости, ее красоте, хрупкости и силе. Для международной аудитории это станет возможностью познакомиться с нашей постановкой, а для нас — способом укрепить узнаваемость как опытных, так и молодых артистов, а также наладить новые творческие контакты на будущее», — говорит член правления Латвийской национальной оперы и балета Астра Ирмея-Шефере.