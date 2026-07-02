Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 2 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы можете по простоте душевной допустить промах, которому сами бы, возможно, и не придали значения. К сожалению, оный промах весьма плачевным образом скажется на дальнейшем течении событий.
Телец
Сегодняшний день хорошо бы провести в тишине и спокойствии, созерцая нечто, приятное взору. Не рекомендуется пускаться в длинный путь.
Близнецы
Если вы будет продолжать в тот же духе, превратитесь в памятник собственным идеалам. Может это и неплохо, но в ваших же интересах быть несколько мобильнее.
Рак
Сегодня, возможно, вам придется чем-то пожертвовать. Сознательно упуская какой-то шанс, утешайте себя тем, что он отнюдь не последний.
Лев
Безусловно, именно с хаоса все и начиналось, однако, устраивая хаос в собственной жизни, не стоит надеяться на то, что это в обязательном порядке станет началом чего-то нового и прекрасного. Чуть-чуть порядка вам не помешает.
Дева
Измените то, что, по вашему мнению, требует изменения, но не уходите далеко. Как бы оно не приобрело первоначальный вид как только вы отвернетесь.
Весы
Если вы желаете что-нибудь сделать так, как считаете нужным, а не так, как вам объяснили, придется немного попритворяться. Не возражайте - это бесполезно. Просто не слушайте.
Скорпион
Сегодня от вас может потребоваться немедленная реакция и готовность помочь, ни минуты не раздумывая, насколько это помешает вашим собственным делам. Наверстаете после.
Стрелец
Сегодня стоит заняться денежными вопросами, такими как напоминание начальству, что неплохо бы повысить вам зарплату, и должникам - что недурно бы отдать долги. Возможно, кто-то и признает вашу правоту.
Козерог
Вы, возможно, чересчур резко форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас могут посчитать выскочкой. Будьте умереннее.
Водолей
Сегодня вы будете практически бездействовать сами по себе. Однако, вы сможете выступать в качестве сильнейшего катализатора активнейшей деятельности других.
Рыбы
Сегодня у вас появится шанс восстановить когда-то сожженный мост. Не спешите от него отказываться.