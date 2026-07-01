"Воплощенная мысль" в Латвийском национальном художественном музее

«Мы регулярно поддерживаем выставки Латвийского национального художественного музея и высоко ценим творческий подход музея к выбору их концепций и формированию экспозиций. Эта выставка уникальна тем, что позволит познакомиться с латвийской техникой рисунка через призму поколений и увидеть в одном месте работы множества разных художников. Но в ней есть и дополнительная ценность — это еще и история о красоте, создаваемой человеческим воображением и рукой. В эпоху современных технологий этот посыл особенно актуален: наряду с развитием цифрового мира крайне важно помнить, что традиционное искусство всегда уникально и непреходяще», — говорит Елена Бурая, председатель правления AS Rietumu Banka и член совета Благотворительного фонда Nākotnes Atbalsta fonds.