"Воплощенная мысль" в Латвийском национальном художественном музее
С 18 июля по 8 ноября 2026 года в Большом зале главного здания Латвийского национального художественного музея пройдет масштабная выставка рисунка «Воплощенная мысль» (Iemiesotā doma). Это будет первый в Латвии обзор такого масштаба, посвященный именно рисунку, который раскроет многообразие этого медиа и его историческое развитие в Латвии с XVIII по XXI век.
Рисунок — это форма выражения и инструмент мышления художника, визуализирующий индивидуальное видение мира. Цель выставки — высветить взаимосвязь между рисованием и мышлением, рассматривая рисунок как самодостаточное художественное средство и специфический образ мысли. Проект акцентирует способность рисунка выражать и вызывать эмоциональные переживания, позволяя зрителю приблизиться к творческому процессу автора.
В экспозицию включены авторы разных поколений, в практике которых рисунок играет ключевую роль: начиная с Иоганна Кристофа Бротце, классиков латвийского искусства и представителей современного искусства, и заканчивая художниками, родившимися в 1990-х годах, а также включая авторов изгнания и диаспоры — всего 94 автора и более 300 работ.
Рисунок — чрезвычайно многогранное медиа с богатой традицией, для охвата которого больше подходит разветвленный, а не линейный взгляд. Поэтому, прослеживая взаимодействие рисования и мышления, выставка структурирована по нескольким содержательно емким тематическим разделам:
- «Школа» демонстрирует штудии человеческого тела в академических традициях формообразования.
- «Документ» подчеркивает ценность рисунка в контексте культурно-исторического наследия и истории искусства.
- «Тело» предлагает взглянуть на человеческое тело как на часть природы.
- «Знак» выделяет рисунок как коммуникативный концентрат мысли.
- «Память» раскрывает его как гиперреалистичный носитель памяти, имеющий тесную связь с фотографией.
- «Рассказ» открывает рисунок как удобный инструмент для фиксации микронарративов или переработки исторических травм в визуальные повествования.
- «Поверхность» демонстрирует тактильные качества рисунка, виртуальность образа и агентность материальности.
- Уединенная работа рисовальщика в комнате дает время для создания «Своего мира».
- «Процесс», как характерная черта медиа, позволяет приблизиться к ходу мысли автора и моменту рождения произведения — от каракулей и концептуальных набросков до проработанных эскизов.
Экспозиция решена как открытое пространство для размышлений, где посетителю, приглашенному проследовать за проведенной художником линией, представится возможность приобщиться к процессу развития искусства. Открывая возможности для диалога между культурным наследием и актуальным искусством, выставка на языке рисунка повествует о прошлом и настоящем, а также дает всеобъемлющее представление о подходах латвийских художников, подтверждая значительную роль рисунка в визуальной культуре Латвии.
На выставке экспонируются работы из Латвийского национального художественного музея, Латвийской академии художеств, Латвийского национального музея истории, Академической библиотеки Латвийского университета, художественной коллекции ликвидируемого AS ABLV Bank, Мадонского краеведческого и художественного музея, Тукумского музея, художественного музея Zuzeum, Латвийского центра современного искусства, VV Foundation, Национального музея современного искусства — Центра Жоржа Помпиду в Париже, из частных коллекций (в том числе коллекций самих художников), а также новые работы, созданные тремя молодыми авторами — Мартой Фолкмане, Анной Малицкой и Луизе Рукшане.
«Мы регулярно поддерживаем выставки Латвийского национального художественного музея и высоко ценим творческий подход музея к выбору их концепций и формированию экспозиций. Эта выставка уникальна тем, что позволит познакомиться с латвийской техникой рисунка через призму поколений и увидеть в одном месте работы множества разных художников. Но в ней есть и дополнительная ценность — это еще и история о красоте, создаваемой человеческим воображением и рукой. В эпоху современных технологий этот посыл особенно актуален: наряду с развитием цифрового мира крайне важно помнить, что традиционное искусство всегда уникально и непреходяще», — говорит Елена Бурая, председатель правления AS Rietumu Banka и член совета Благотворительного фонда Nākotnes Atbalsta fonds.
Художники, представленные на выставке:
Адам Алкснис (1864–1897), Марис Аргалис (1954–2008), Леонид Ариньш (1907–1991), Аусеклис Баушкениекс (1910–2007), Артур Бауманис (1867–1904), Александра Бельцова (1892–1981), Артур Берзиньш (1971), Борис Берзиньш (1930–2002), Марис Бишофс (1939), Илмарс Блумбергс (1943–2016), Отилия фон Большвинг (1817–1889), Харийс Брантс (1970), Нормундс Браслиньш (1962), Кристианс Бректе (1981), Андрис Бреже (1958), Иоганн Кристоф Бротце (1742–1823), Вия Целминя (1938), Юлиус Деринг (1818–1898), Арнольд Дрикис (1913–1985), Рейнис Дзудзило (1987), Иоганн Леберехт Эгинк (1784–1867), Марта Фолкmane (1999), альбом Якоба Иоганна Фосса (1736–1794), Барбара Гайле (1968), Кристапс Гелзис (1962), Карл Готхард Грасс (1767–1814), Сандийс Грейшканс (1773), Каспарс Грошевс (1983), Язепс Гросвальдс (1891–1920), Роландс Гросс (1955), Эдвардс Грубе (1935–2022), Август Маттиас Хаген (1794–1878), Карл Хун (1831–1877), Аугусте Эмилия Якобсоне (1898–1988), Эдмундс Янсонс (1972), Янис Яунсудрабиньш (1877–1962), Эдгарс Ериньш (1958), Элиза фон Юнг-Штилинг (1829–1904), Петерис Калве (1882–1913), Екабс Казакс (1895–1920), Петерис Карклиньш (1945), Густав Клуцис (1895–1938), Петерис Крастиньш (1882–1942), Янис Креслиньш (1865–?), Леонардс Лагановскис (1955), Лиене Мацкус (1984), Анна Малицка (1995), Сармите Малиня (1960), Вита Малниеце (1960–2011), Леонид Мауриньш (1943–2012), Неонилла Медведева (1987), Лаймонис Миериньш (1929–2011), Карлис Миесниекс (1887–1977), Криста Намниеце (1997), Вилис Озолс (1929–2014), Карлис Падегс (1911–1940), Яако Палласвуо (1987), Фелицита Паулюка (1925–2014), Рудольфс Перле (1875–1917), Юрис Петрашкевичс (1953), Оярс Петерсонс (1956), Ирина Пильке (1925–2011), Миервалdis Полис (1948–2026), Карина Путра (1995), Янис Розенталс (1866–1916), Луизе Рукшане (1995), Лива Рутмане (1984), Георг Шенберг (1915–1989), Джемма Скулме (1925–2019), Уга Скулме (1895–1963), Янис Шнейдерс (1995), Мика Соломон (1994), Диана Шпунгина (1974), Робертс Старостс (1908–1958), Ларис Струнке (1931–2020), Никлавс Струнке (1894–1966), Линда Стуре (1995), Марис Субачс (1963), Геннадий Суханов (1946–2005), Роман Сута (1896–1944), Виктор Тимофеев (1984), Зане Туча (1989), Клавс Упациерс (1979), Жанис Валдхеймс (1909–1993), Эвита Васильева (1985), Оля Васильева (1981), Солвейга Васильева (1954), Имантс Вецозолс (1933), Сабине Вернере (1990), Сигизмундс Видбергс (1890–1970), Хильда Вика (1897–1963), Криста Виндберга-Аузниеце (1989), Вилнис Заберс (1963–1994), Айя Зариня (1954–2025), Индулис Зариньш (1929–1997), Рихардс Зариньш (1869–1939), Карл Людвиг Зеебоде (1826–1896), Элина Зунде (1982).
Информация для посетителей
Главное здание Латвийского национального художественного музея (Площадь Яниса Розентала, 1, Рига)
Время работы:
- Вторник, среда, четверг: 10:00–18:00 (касса: 10:00–17:30)
- Пятница: 10:00–20:00 (касса: 10:00–19:30)
- Суббота, воскресенье: 10:00–17:00 (касса: 10:00–16:30)
- Понедельник: закрыто
Музей закрыт в официальные праздничные дни: 1 января, в Страстную пятницу, на Пасху, в Лиго и Янов день (23–24 июня), на Рождество (25–26 декабря) и 31 декабря.
Цены на билеты:
- Взрослые: 8,00 EUR
- Школьники, студенты, пенсионеры: 4,00 EUR
- Семейный билет (1–2 взрослых с 1–4 детьми или одна многодетная семья): 8,00–12,00 EUR
- Для владельцев Годового билета (Gada biļete) осмотр выставки — бесплатно.
- Для групп численностью более 10 человек (не включая руководителя группы — педагога или гида) предоставляется скидка 20%. Руководителю группы вход бесплатный.
- Бесплатный вход (при предъявлении соответствующего документа): детям дошкольного возраста; сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; воспитанникам центров дневного ухода, кризисных центров и специальных образовательных учреждений; детям, размещенным в центрах социальной реабилитации, и сопровождающим их лицам (один педагог или одно лицо на 10 детей/воспитанников); лицам до 18 лет с инвалидностью; лицам с I и II группой инвалидности; одному лицу, сопровождающему лицо до 18 лет с инвалидностью или лицо с I группой инвалидности; сурдопереводчику, сопровождающему лицо с I, II и III группой инвалидности; учащимся латвийских художественных школ и профессиональных художественных средних учебных заведений; студентам дневного и заочного отделений Латвийской академии художеств; учащимся профессиональных средних учебных заведений или студентам вузов, изучающим визуальное и прикладное искусство, дизайн, историю культуры, музеологию, культурное наследие, архитектуру, реставрацию в рамках образовательного/учебного процесса; членам Союза художников Латвии; работникам музеев Латвии; членам Международного совета музеев (ICOM); членам Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS); владельцам LNMM Drauga karte; участникам музейных программ «Волонтерская программа» и «Молодежный клуб»; представителям средств массовой информации, освещающим мероприятия в музее; руководителю (гиду) или педагогу группы (не менее 10 человек); гражданским жителям Украины; посетителям мероприятий, проводимых музеем в рамках ежегодной международной акции «Европейская ночь музеев» и Форума современной культуры «Белая ночь»; для всех посетителей — осмотр постоянной экспозиции в последнее воскресенье каждого месяца и в Международный день музеев (18 мая).