Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 1 июля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Оглянитесь вокруг, поищите в окружающем мире поэзию. Хорошенько поищите, может быть под диван завалилась. Не найдете - так хоть пыль вытрите.
Телец
Спросите себя нужно ли вам то, чего вы столь отчаянно пытаетесь добиться. Ведь добьетесь же.
Близнецы
Если вы не состоянии выполнять собственные обязательства - какое право вы имеете требовать обязательности от других? Проявите желание и способность отвечать за свои слова, и все станет проще, в том числе и для вас.
Рак
Сегодня вы можете позволить себе несколько отступить от общепринятых канонов поведения. Не думайте слишком много о том, чем это может обернуться, просто действуйте.
Лев
Вы фактически достигли желаемого, вам осталось лишь сделать последнее усилие. Вот им-то и стоит сегодня заняться.
Дева
Чем жаловаться на судьбу, порадуйтесь лучше тому, что имеете. В противном случае вы рискуете упустить и этот повод. Не давайте никому советов, их сегодня не оценят.
Весы
Новые подходы и новые идеи сегодня будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось.
Скорпион
Подумайте о деньгах. Если эта мысль вам неприятна, выпейте кофе и еще раз подумайте. Приятнее она, возможно, не станет, но, если будете думать долго и старательно, в течение дня вас обязательно посетит отличная идея, непосредственно связанная с этой темой.
Стрелец
На свете много незаменимых людей. А вот незаменимых вещей существенно меньше. Что может сегодня оказаться очень кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Козерог
Сегодня на горизонте могут появиться тучи, однако до вас они дойти не должны, ограничатся лишь тем, что слегка потреплют нервы и удалятся.
Водолей
Последним, о чем вы сегодня подумаете, будут вопросы, связанные с правилами поведения. Однако тут тоже неплохо бы знать меру, Приличия не должны мешать, но полное их игнорирование может привести к лишним проблемам.
Рыбы
Вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе не является. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями, а то как бы судьба не подбросила вам реальный повод для расстройства.