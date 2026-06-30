Конец июля станет судьбоносным для этих трех знаков зодиака
Хотя удача в разные месяцы улыбается разным знакам, в какой-то момент года каждый получает свой шанс. Когда планеты складываются благоприятно, жизнь начинает меняться, и именно в июле это особенно почувствуют представители трех знаков.
Лев
Первые девять дней июля окажутся для Львов особенно благоприятными. Две самые счастливые планеты будут находиться в вашем первом доме, а Венера останется в знаке Льва до 9 июля.
Раз в год Венера проходит через ваш знак, и этот период обычно делает человека особенно привлекательным и уверенным в себе. В начале месяца окружающие будут легче идти с вами на контакт, что придаст уверенности и поможет воспользоваться новыми возможностями.
Еще более значимое событие произошло 29 июня, когда Юпитер — планета удачи и расширения возможностей — вошел в знак Льва. Такой транзит случается лишь раз в 12 лет и открывает целый год благоприятных возможностей, личностного роста и счастливых совпадений. Уже в июле многие дела начнут даваться легче.
9 июля Венера перейдет в знак Девы и окажется во втором доме, отвечающем за деньги и самооценку. Это может улучшить финансовое положение и укрепить уверенность в себе. Главное — не поддаваться соблазну тратить слишком много.
Весь месяц Марс будет находиться в Близнецах — дружественном для Льва знаке. Это сделает июль насыщенным общением, встречами с друзьями и новыми знакомствами.
22 июля Солнце войдет в знак Льва. С этого момента начнется ваш личный астрологический год. Вы почувствуете прилив энергии, многие сомнения исчезнут, а внимание окружающих будет приковано именно к вам.
Рак
29 июня Юпитер вошел во второй дом вашего гороскопа, связанный с финансами. Причем этот транзит продлится не только весь июль, но и следующий год.
Юпитер усиливает все, чего касается. В вашем случае это означает рост доходов, укрепление самооценки и новые финансовые возможности. Перед вами могут открыться перспективы карьерного роста и увеличения заработка.
До 9 июля Венера также будет находиться во Льве, поэтому сразу две наиболее благоприятные планеты окажутся в денежном секторе вашего гороскопа. Такое сочетание встречается редко и обещает удачные обстоятельства.
Хотя второй дом связан прежде всего с финансами, влияние Юпитера также способствует развитию личной жизни. Одинокие Раки могут познакомиться с интересным человеком, а существующие отношения способны перейти на новый уровень.
После 9 июля Венера перейдет в Деву и до 6 августа будет находиться в доме общения и новых идей. Стоит внимательно относиться к любым вдохновляющим мыслям — именно сейчас они могут стать началом исполнения давней мечты.
14 июля произойдет новолуние в знаке Рака. Это ежегодное событие символизирует личное обновление и начало нового жизненного этапа. Сейчас самое подходящее время задуматься о том, чего вы хотите достичь в течение следующего года.
Овен
В этом году Сатурн и Нептун находятся в вашем знаке. Особенно сильно их влияние ощущают Овны, родившиеся в первой половине знака. Сатурн способен приносить повышенную ответственность и напряжение, поэтому июль станет хорошей возможностью отвлечься и добавить в жизнь больше радости.
До 9 июля Венера проходит через ваш пятый дом, отвечающий за любовь, творчество и удовольствие. Это прекрасное время для знакомств, свиданий и общения. Одинокие Овны могут встретить нового человека, поскольку планеты сейчас благоприятствуют романтическим отношениям.
Одновременно Юпитер также находится в пятом доме. Такое сочетание Юпитера и Венеры встречается крайне редко и не повторится еще много лет. Если вы уже состоите в отношениях, они могут стать еще крепче и перейти на новый этап.
Юпитер в пятом доме также способствует встречам с друзьями, творческому вдохновению и романтическим событиям. Кроме того, этот сектор связан с детьми. Если у вас есть дети, отношения с ними станут особенно теплыми. Тем, кто мечтает о пополнении семьи, этот год также может принести хорошие новости. Благоприятным окажется период и для преподавателей, работников образования и представителей творческих профессий.
После 9 июля Венера перейдет в шестой дом, связанный с работой и здоровьем. Это поможет найти новую работу, улучшить условия труда или начать полезные изменения в образе жизни.
Весь июль Марс будет проходить через ваш третий дом общения. Голова будет полна новых идей и планов. Однако воплощать самые важные замыслы лучше после того, как 23 июля Меркурий завершит ретроградное движение. К концу месяца вы почувствуете, что жизнь действительно изменилась к лучшему.