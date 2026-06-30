В Елгавском дворце завершили реставрацию саркофагов династии Кетлеров

В экспозицию после реставрации возвращается и роскошный оловянный саркофаг герцогини Элизабет Магдалены — один из наиболее ценных памятников металлического искусства в усыпальницах. Герцогиня была супругой курземского герцога Фридриха, а после его смерти активно участвовала в политической и хозяйственной жизни герцогства и воспитывала будущего герцога Якова.