В Елгавском дворце завершили реставрацию саркофагов династии Кетлеров
В Курземских герцогских усыпальницах в Елгавском дворце завершилась реставрация саркофагов династии Кетлеров. 3 июля 2026 года в 11:00 там пройдет освящение отреставрированных саркофагов детей курземского герцога Готхарда — принцев Сигизмунда Альберта, Готхарда и Георга, а также саркофага герцогини Курляндской Элизабет Магдалены и ее останков.
С 2004 года реставраторы Рундальского дворца реализуют программу восстановления саркофагов. После освящения этих четырех саркофагов проект реставрации захоронений династии Кетлеров будет завершен.
На заключительном этапе были восстановлены саркофаги трех сыновей первого курземского герцога Готхарда и принцессы Анны Мекленбургской, умерших в раннем детстве. Это самые ранние захоронения династии Кетлеров в Курземских герцогских усыпальницах. Первоначально принцы были похоронены в Кулдиге, но после 1587 года саркофаги перенесли в Елгаву.
В экспозицию после реставрации возвращается и роскошный оловянный саркофаг герцогини Элизабет Магдалены — один из наиболее ценных памятников металлического искусства в усыпальницах. Герцогиня была супругой курземского герцога Фридриха, а после его смерти активно участвовала в политической и хозяйственной жизни герцогства и воспитывала будущего герцога Якова.
Саркофаг украшен геральдическими рельефами, фигурами ангелов и скульптурами львов. Во время реставрации специалисты стабилизировали конструкцию, восстановили утраченные декоративные элементы, укрепили подлинную полихромную отделку, законсервировали позолоту и роспись, а также изготовили новый деревянный гроб и привели в порядок останки.
Курземские герцогские усыпальницы являются важным памятником культурной истории Латвии. Это крупнейшее место захоронения правящей династии в Балтии и одна из немногих подобных усыпальниц в мире, открытых для публичного осмотра. В них находятся 21 металлический саркофаг и девять деревянных гробов, отражающих более чем 200-летнюю историю захоронений династий Кетлеров и Биронов.
В конце 2025 года 18 саркофагов с подлинными надписями и гербами были включены в Латвийский национальный регистр программы ЮНЕСКО «Память мира».