Как одеваться этим летом стильно: Майя Силова поделилась модными рекомендациями

По словам стилиста, сегодня в моде все, что связано с жакетами: классические модели, платья-жакеты, брючные костюмы и даже сочетания жакета с джинсами. «Жакеты сейчас очень актуальны. Мне кажется, они очень идут женщинам, если правильно подобрать фасон и цвет. Но постоянно носить жакет не всегда удобно, поэтому платье-жакет — отличная альтернатива».