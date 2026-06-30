Как одеваться этим летом стильно: Майя Силова поделилась модными рекомендациями
Легкие силуэты, массивный жемчуг, функциональные аксессуары и смелые эксперименты с формами — летняя мода этого сезона уже давно не сводится к ярким цветам. Стилист и телеведущая Майя Силова рассказала журналу Kas Jauns, как сочетать элегантность с комфортом, какие оттенки выбирать и какие вещи должны появиться в летнем гардеробе.
Жакеты — главный тренд сезона
На церемонии вручения «Балтийской премии» Майя появилась в лаконичном, но очень женственном платье-жакете. По ее словам, в этот раз она сделала ставку на графичность, выбрав черно-белую гамму.
«Я выбрала платье-жакет, потому что в нем сочетаются строгость и женственная романтичность», — объясняет Силова.
Черно-белые аксессуары с золотистыми акцентами также были подобраны так, чтобы подчеркнуть одновременно элегантность и строгость образа.
По словам стилиста, сегодня в моде все, что связано с жакетами: классические модели, платья-жакеты, брючные костюмы и даже сочетания жакета с джинсами. «Жакеты сейчас очень актуальны. Мне кажется, они очень идут женщинам, если правильно подобрать фасон и цвет. Но постоянно носить жакет не всегда удобно, поэтому платье-жакет — отличная альтернатива».
Бейсболка с платком — неожиданное сочетание
Летом Майя уделяет особое внимание солнцезащитным очкам. Она предпочитает модели большого размера не ради моды, а прежде всего для защиты глаз.
«Обычно я выбираю как можно более крупные солнцезащитные очки не потому, что это тренд, а чтобы защитить глаза и спокойно находиться на солнце весь день».
Она рекомендует выбирать очки третьей категории защиты, а если аксессуар нужен лишь как элемент образа и долго находиться на солнце не планируется, подойдут модели первой или второй категории.
Одним из самых интересных открытий этого лета Майя считает сочетание бейсболки с платком. «Я всегда думаю не только о том, чтобы выглядеть современно, но и о том, чтобы одежда была удобной и функциональной».
По ее словам, платок, повязанный вместе с бейсболкой, защищает голову и шею от солнца и одновременно делает образ необычным и стильным. При этом один и тот же платок можно использовать по-разному — повязать на шею или украсить им сумку.
Не только яркие цвета
По мнению стилиста, летом вовсе не обязательно носить исключительно насыщенные оттенки.
«Важно помнить, что цвета способны влиять на наши мысли и настроение. Именно поэтому существует цветотерапия».
Тем, кто не любит яркую одежду, Майя советует обратить внимание на спокойные оттенки хаки, бежевого и верблюжьего цвета, сочетая их с выразительными аксессуарами.
Массивная бижутерия вновь актуальна
Особое внимание этим летом стоит уделить аксессуарам. По словам Майи Силовой, именно они способны сделать даже самый простой образ более выразительным и современным. Особенно актуальна сейчас массивная бижутерия, которая вновь заняла одно из ведущих мест среди модных трендов. Это могут быть крупные серьги, объемные колье, широкие браслеты или эффектные кольца, способные стать главным акцентом всего образа.
«В моду также вернулся крупный жемчуг, но я советую сочетать его с металлическими элементами, чтобы образ не выглядел слишком винтажным, если, конечно, именно это не является вашей целью», — отмечает стилист.
По ее мнению, такое сочетание позволяет сделать классические украшения более современными и универсальными, благодаря чему они легко вписываются как в повседневные, так и в более элегантные летние образы.
Играйте с силуэтами
Этим летом Силова предлагает экспериментировать прежде всего с формами одежды.
«Например, я надену брюки в стиле Аладдина — широкие, воздушные и свободные, а к ним облегающий топ».
Чаще всего она сочетает такие брюки с хлопковыми топами с длинными рукавами или легкими свободными блузами. Однако, по словам стилиста, свободная блуза в сочетании с широкими брюками подходит не всем. «Поэтому мой первый совет — выбирать облегающие хлопковые топы».
По мнению Майи Силовой, главный принцип летней моды — найти баланс между красотой, удобством и функциональностью, чтобы одежда не только выглядела эффектно, но и позволяла чувствовать себя комфортно в любую жаркую погоду.