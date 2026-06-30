После пяти лет в Испании Янис Юрканс решил вернуться на родину
После пяти лет, проведенных в Испании, бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс окончательно вернулся на родину. Этому очень рада его жена — преподаватель и автор книг Линда Апсе.
Как сообщает журнал Kas Jauns, Янис Юрканс вернулся в Латвию незадолго до праздника Лиго. Хотя Линда с улыбкой призналась, что предпочла бы посмотреть спектакль «Дни портных в Силмачах» и поесть ревеневый пирог с песочной крошкой и мороженым Molberts, но праздник посвящен Янису, поэтому она согласилась с его планами.
«Мы поехали к другу детства Яниса — Юлийсу Круминьшу. Там было настоящее веселье. К тому же Янису было интересно встретиться с друзьями, которых он не видел ровно пять лет, пока жил в Испании», — рассказала жена Юрканса.
Говоря о своих ощущениях после возвращения в Латвию, Юрканс признался журналу: «После пяти лет ты возвращаешься домой, берешь книгу, которую когда-то знал наизусть, начинаешь читать и понимаешь, что главы стали другими. Герои книги постарели, многих уже вовсе нет, но вся эта история по-прежнему твоя. Твоя, но уже другая. Вокруг все говорят на твоем языке, парк после дождя пахнет иначе, и ты понимаешь магическую силу притяжения родных корней. Друзья спрашивают, каково это — спустя много лет вернуться домой? И мой честный ответ таков: я до сих пор пытаюсь разобраться в себе. Все прелести Испании компенсируются тем, что ты больше не один — рядом каждый день находится любимый человек, который тебя ждет. Возвращение домой — это не просто переезд. Это словно замкнувшийся круг. Человек возвращается туда, где когда-то началась его история, неся с собой все, чему научился по дороге».
Пять лет назад, продав свой дом в Лиепупской волости, Юрканс из-за состояния здоровья переехал в солнечную Испанию. Его жена Линда поддержала это решение, но сразу дала понять, что сама останется жить в Латвии и будет приезжать к мужу в гости.