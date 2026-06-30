После пяти лет в Испании Янис Юрканс решил вернуться на родину

Говоря о своих ощущениях после возвращения в Латвию, Юрканс признался журналу: «После пяти лет ты возвращаешься домой, берешь книгу, которую когда-то знал наизусть, начинаешь читать и понимаешь, что главы стали другими. Герои книги постарели, многих уже вовсе нет, но вся эта история по-прежнему твоя. Твоя, но уже другая. Вокруг все говорят на твоем языке, парк после дождя пахнет иначе, и ты понимаешь магическую силу притяжения родных корней. Друзья спрашивают, каково это — спустя много лет вернуться домой? И мой честный ответ таков: я до сих пор пытаюсь разобраться в себе. Все прелести Испании компенсируются тем, что ты больше не один — рядом каждый день находится любимый человек, который тебя ждет. Возвращение домой — это не просто переезд. Это словно замкнувшийся круг. Человек возвращается туда, где когда-то началась его история, неся с собой все, чему научился по дороге».