Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 30 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам лучше не искать компании, у вас могут появиться трудности в общении с себе подобными. Придется удовольствоваться обществом телевизора.
Телец
Сегодня кто-то неотягощенный чувством уважения к ближнему может полностью разбить вам день только потому, что ему что-то пришло в голову. Постарайтесь не планировать ничего важного на этот день.
Близнецы
Сегодня вам довольно трудно будет с кем-либо о чем-либо договориться. Если переговоры имеют для вас хоть малейшее значение, постарайтесь их отложить.
Рак
Сужая область своей деятельности вы, возможно, делаете ошибку. В столь тесные рамки не впишитесь ни вы сами, ни ваша фантазия.
Лев
Сегодня расстояние между моментом возникновения идеи и ее осуществлением может сильно сократиться. Это ненадолго, используйте момент. Нет своих идей - позаимствуйте чужую.
Дева
Знайте меру. Если не справляетесь с этой задачей сами, стоит прибегнуть к посторонней помощи. Любые излишества, допущенные сегодня, отольются вам в весьма неприятной форме.
Весы
Прекрасный день. Приложите максимум усилий к тому, чтобы поскорее закончить все дела. Закончив же их, или даже отложив на потом, все свободное время посвятите любимому вами человеку.
Скорпион
Затевая спор сегодня, постарайтесь придерживаться оборонительной позиции, выжидая, пока противник не начнет противоречить сам себе. Доводов разума в вашем исполнении нынче слушать не будут.
Стрелец
Чем раньше вы сегодня закончите активную деятельность, тем лучше. Особой продуктивностью она отличаться не будет, а вот утомиться вам удастся основательно.
Козерог
Сегодня вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане, слава богу, хоть не бурном. Возможно, вы не слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность.
Водолей
Сегодняшний день будет отмечен сильным влиянием Луны, которая заставит вас метаться из угла в угол, все время менять решения и вообще вести себя крайне непредсказуемо. Очевидно, ни о каких важных делах сегодня и речи быть не может - запорете.
Рыбы
Окружающие с радостью воспользуются вашей жилеткой в качестве носового платка. Сострадание состраданием, но сколько ж можно?! Не будьте слишком мягким в подобных вопросах.