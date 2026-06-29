До октября 2026 года четыре знака зодиака ждет серьезный финансовый прорыв
По словам астролога Хелены Хатор, во время ретроградного Плутона, который продлится до октября 2026 года, четыре знака зодиака могут рассчитывать на значительные финансовые перемены.
Плутон считается планетой трансформации, и сейчас он влияет на денежные сферы этих знаков. Как объяснила Хатор, нынешняя астрологическая энергия «разрушает старую жизнь, чтобы создать новую — гораздо более благополучную в финансовом отношении».
Если вы давно мечтали о серьезных переменах, сейчас подходящее время действовать. По словам астролога, изобилие может прийти уже в ближайшие месяцы, если правильно воспользоваться возможностями, пишет YourTango.
Рак
Финансовые перемены для Раков уже начались. После того как Уран вошел в знак Близнецов и запустил новый семилетний цикл, любые решения, связанные с деньгами, будут влиять на ваше материальное положение в течение следующих семи лет.
Ретроградный Плутон в Водолее считается одним из самых сильных периодов для привлечения финансового благополучия. По словам Хатор, сейчас Раки смогут найти новые способы получения пассивного дохода и значительно ускорить рост своих заработков.
Козерог
В ближайшие пять месяцев Козерогов ждет полное преобразование личных финансов.
Как утверждает астролог, до октября 2026 года представители этого знака могут столкнуться с серьезными изменениями в уровне доходов — той сумме денег, которой они смогут свободно распоряжаться.
Плутон образует гармоничный аспект с Ураном в шестом доме работы и служения, поэтому улучшение финансов потребует активных действий. При этом Хатор советует отказаться от всего устаревшего и освободить место для новых возможностей.
По ее словам, в этот период многие вещи, к которым Козероги были эмоционально привязаны, неожиданно перестанут иметь для них значение.
Овен
Ретроградный Плутон проходит по одиннадцатому дому Овнов, который связан с коллективами, друзьями и профессиональными связями.
По мнению Хатор, это может привести к росту доходов благодаря карьере или собственному бизнесу. Одновременно вероятны серьезные изменения в круге общения, среди друзей и профессиональных сообществ.
Астролог считает, что Овны смогут донести до окружающих важные идеи, которые принесут пользу другим людям, а вместе с этим помогут увеличить доход.
Кроме того, Уран в третьем доме общения усиливает влияние слов и коммуникации. Поэтому до октября 2026 года особенно важно внимательно относиться к тому, что и как вы говорите.
Весы
Последнее время Весам пришлось пережить немало взлетов и падений. Однако сейчас, по словам Хатор, они входят в один из самых удачных периодов.
Ретроградный Плутон и Уран в Близнецах находятся в дружественных воздушных знаках, что создает благоприятные условия для личностного и финансового роста.
Астролог считает, что сейчас Весы смогут значительно повысить собственную ценность как специалиста и как личности. По мере того как будет расти уверенность в себе, окружающие начнут это замечать.
Это подходящее время для новых знакомств, расширения круга профессиональных контактов и активного нетворкинга. По словам Хатор, именно влиятельные люди, которые могут появиться в жизни Весов в этот период, помогут им вывести свою жизнь на новый уровень.