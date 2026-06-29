В Риге откроют доступ в помещения Splendid Palace, куда обычно не пускают
Этим летом кинотеатр Splendid Palace приглашает жителей Риги и гостей города на специальные экскурсии с гидом по одному из самых красивых и старейших кинотеатров Европы.
Посетители смогут узнать более чем вековую историю кинотеатра, познакомиться с его уникальным интерьером в стиле необарокко и услышать рассказы о месте, которое с 1923 года является неотъемлемой частью кинематографической культуры Латвии.
Во время экскурсии гости также смогут побывать в помещениях, обычно закрытых для публики, и узнать интересные факты об архитектуре здания, связанных с ним легендах и традициях посещения кино в разные эпохи.
Splendid Palace — один из немногих исторических кинотеатров Европы, который до сих пор сохранил свое первоначальное назначение и аутентичный интерьер, став важной частью культурного и кинематографического наследия.
В завершение экскурсии посетителям предложат посмотреть удостоенный Национальной кинопремии «Большой Кристап» короткометражный документальный фильм режиссера Яниса Абеле «81 метр».
Картина снята на 8-миллиметровую кинопленку и в поэтичной, ностальгической манере рассказывает о кинотеатрах Латвии, значении кинопространства и течении времени. В фильме запечатлены латвийские кинотеатры в период, когда они были закрыты для зрителей, что стало уникальным визуальным свидетельством истории кино в стране.
«Экскурсия и фильм вместе создают особый опыт, позволяющий не только познакомиться с историей Splendid Palace, но и увидеть кинотеатр как культурный феномен — место, где уже более ста лет встречаются архитектура, искусство и кино», — отметила руководитель кинотеатра Илдзе Эглиня.
Экскурсии начинаются 30 июня, они проводятся на латышском и английском языках. Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра www.splendidpalace.lv.