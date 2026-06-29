В Риге откроют доступ в помещения Splendid Palace, куда обычно не пускают

Картина снята на 8-миллиметровую кинопленку и в поэтичной, ностальгической манере рассказывает о кинотеатрах Латвии, значении кинопространства и течении времени. В фильме запечатлены латвийские кинотеатры в период, когда они были закрыты для зрителей, что стало уникальным визуальным свидетельством истории кино в стране.