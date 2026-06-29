В Риге в рамках арт-ярмарки Riga Contemporary представлена скульптура Криса Салманиса Милда

Художник Крис Салманис описывает работу так: «В скульптуре изображена фигура в ярком защитном химическом костюме, застигнутая в момент паузы. Она немного погружена в размышления и наблюдает за жидкостью, вытекающей из поднятого вверх сопла. Костюмы химзащиты используются для защиты от опасных газов и жидкостей, однако их формы и цвета создают почти игровой эффект. Работая над этим произведением, я думал о красоте, которую мы ищем как в очевидных источниках вроде искусства, так и в местах, где радость и красота на первый взгляд кажутся невозможными».