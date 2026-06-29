В Риге в рамках арт-ярмарки Riga Contemporary представлена скульптура Криса Салманиса Милда
Работа Криса Салманиса доступна для публичного просмотра еще до открытия самой арт-ярмарки Riga Contemporary, которая пройдет с 2 по 5 июля в культурном пространстве Hanzas perons.
Художник Крис Салманис описывает работу так: «В скульптуре изображена фигура в ярком защитном химическом костюме, застигнутая в момент паузы. Она немного погружена в размышления и наблюдает за жидкостью, вытекающей из поднятого вверх сопла. Костюмы химзащиты используются для защиты от опасных газов и жидкостей, однако их формы и цвета создают почти игровой эффект. Работая над этим произведением, я думал о красоте, которую мы ищем как в очевидных источниках вроде искусства, так и в местах, где радость и красота на первый взгляд кажутся невозможными».
Ярмарка современного искусства Riga Contemporary пройдет с 2 по 5 июля 2026 года в пространстве Hanzas perons (ул. Ханзас, 16A, Рига). Организатором выступает центр современного искусства Kim?, в сотрудничестве с Рижским самоуправлением, а кураторское направление формируется совместно с Ким? и Джеффри Розеном — сооснователем токийской галереи MISAKO & ROSEN и сопредседателем организации New Art Dealers Alliance.
Участие в ярмарке уже подтвердили более 40 галерей из 15 стран — от Токио до Нью-Йорка, от Тбилиси до Братиславы. Riga Contemporary считается одной из важнейших ярмарок современного искусства в Балтии и Восточной Европе. В первый год проведения мероприятие за четыре дня собрало более 12 000 посетителей и представило 43 галереи из 16 стран, показав работы более чем 100 художников из Европы, Азии и Северной Америки.
В публичной программе ярмарки 3 и 4 июля запланированы дискуссии и лекции с участием галеристов, кураторов, директоров музеев, коллекционеров, арт-критиков и художников.
Вход на ярмарку свободный, но требуется предварительная регистрация на сайте www.rigacontemporary.com.