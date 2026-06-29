Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову, не оставляя места для насущных проблем. Придется все-таки несколько потеснить этого монополиста.
Телец
Не стоит подливать масла в огонь, как бы вам ни хотелось этого сделать. Вполне вероятно, что вы не в курсе истинных событий, и ваше вмешательство навредит в первую очередь вам самому.
Близнецы
Сегодня вы имеете все шансы попасть в весьма конфликтную ситуацию. Вам понадобится немалое мужество и очень уверенный вид, чтобы выйти из нее без ощутимых потерь.
Рак
Сегодня вам по плечу будут блестящие аферы и прочие, не совсем высокоморальные, но вызывающие невольное уважение своей смелостью и изяществом деяния.
Лев
Время пожинать результаты посеянного ранее, так что не забудьте привести в порядок уборочный комбайн. В то же время не забывайте, что работа - не хищный зверь, именуемый волком, посему никуда от вас не денется.
Дева
Остерегайтесь чересчур экспрессивных высказываний, особенно с патетическим оттенком. Однако это не значит, что всякий разговор должен управляться с помощью эквалайзера.
Весы
Сегодня внешний мир всячески постарается грубо вторгнуться в ваше уединение, испортив вам тем самым настроение на весь день. Задумайтесь, стоит ли уединяться, если в покое все равно не оставят?
Скорпион
Сегодня вас завалит поток писем, телефонных звонков, факсов и прочих источников информации. Вы не справитесь, если не пересмотрите своего расписания.
Стрелец
Сегодня окружающий мир может показаться вам странноватым, вы же, в свою очередь, покажетесь чудаком окружающему миру. Кто-то из вас изменится, кто - выяснится ближе к вечеру.
Козерог
Никакие отношения не могут быть построены на кабальной зависимости. Дайте свободу своему партнеру и насладитесь ею сами.
Водолей
Сегодняшний день лучше всего провести с детьми, причем не обязательно со своими. Они, в отличие от взрослых, смогут по достоинству оценить ваши усилия по придумыванию всевозможных развлечений, и весело будет не только им, но и вам.
Рыбы
Сегодня вас могут подвести эмоции. Придется потратить немало сил и времени на то, чтобы их утихомирить и обрести, наконец, способность адекватно воспринимать происходящее и выдавать соответствующую реакцию.