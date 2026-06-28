Ретроградный Меркурий приготовил испытание для 6 знаков зодиака с настоящего момента до 23 июля

Ретроградное движение Меркурия начинается 29 июня, однако его влияние будет особенно ощутимо в первой половине июля, пока планета не завершит ретроградную фазу и не перейдет к прямому движению в знаке Рака. Это время недопониманий, путаницы и ошибок в общении. Поскольку Меркурий находится в Раке, эмоции становятся особенно сильными. Но если не торопиться, не действовать сгоряча и тщательно обдумывать свои шаги, это космическое испытание можно пройти на отлично., пишет YourTango