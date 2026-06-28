Ретроградный Меркурий приготовил испытание для 6 знаков зодиака с настоящего момента до 23 июля
Ретроградный Меркурий станет испытанием для шести знаков зодиака с настоящего момента и до 23 июля 2026 года. У этого астрологического периода не самая лучшая репутация, но переживать не стоит. Вам предстоит достойно встретить трудности и выйти из них еще сильнее.
Ретроградное движение Меркурия начинается 29 июня, однако его влияние будет особенно ощутимо в первой половине июля, пока планета не завершит ретроградную фазу и не перейдет к прямому движению в знаке Рака. Это время недопониманий, путаницы и ошибок в общении. Поскольку Меркурий находится в Раке, эмоции становятся особенно сильными. Но если не торопиться, не действовать сгоряча и тщательно обдумывать свои шаги, это космическое испытание можно пройти на отлично., пишет YourTango
Рак
Поскольку ретроградный Меркурий проходит именно по вашему знаку, Раки могут чувствовать себя более растерянными и эмоционально уязвимыми, чем обычно. Помните: и этот период закончится. Сейчас судьба словно проверяет вас на прочность, но даже самые сложные времена не длятся вечно.
Лучшее, что можно сделать в этот период, — заняться тем, что требует исправления, доработки или восстановления. Благоприятны любые дела, связанные с приставкой «пере-»: пересмотр, переделка, перерыв. Не забывайте и про отдых. Если кажется, что привычная жизнь дала сбой, делайте паузы и не спешите. И хотя ретроградность происходит в вашем знаке, не стоит воспринимать происходящее слишком лично.
Козерог
Ретроградный Меркурий может убрать из вашей жизни некоторых людей, Козероги, и в этом нет ничего страшного. Сейчас вы пересматриваете свои отношения с окружающими и получаете шанс восстановить связь с людьми из прошлого. Не бойтесь сделать первый шаг и написать друзьям или близким, с которыми давно не общались.
Одновременно вы начинаете понимать, какие отношения уже исчерпали себя. Однако не спешите окончательно вычеркивать кого-либо из своей жизни: во время ретроградного Меркурия многие ведут себя не так, как обычно. Будьте терпеливы, но внимательно наблюдайте, кто наполняет вас энергией, а кто только забирает силы.
Овен
Овны сильнее всего почувствуют влияние ретроградного Меркурия в вопросах дома и семьи. Это может проявляться в поломках бытовой техники, сбоях в работе компьютеров или других домашних неприятностях. Не исключены неожиданные расходы на жилье или семейные конфликты.
По возможности не планируйте семейные поездки в этот период. Более того, даже бронирование путешествий лучше отложить до окончания ретроградной фазы. Ради собственного спокойствия дождитесь 23 июля, прежде чем приступать к организации поездок.
Весы
Во время ретроградного Меркурия рабочие вопросы могут складываться не лучшим образом. Важные встречи будут переноситься, отменяться или случайно назначаться на одно и то же время. Недоразумения в общении станут происходить чаще, поэтому особенно внимательно следите за перепиской и своим расписанием.
Если руководитель хочет обсудить с вами важные вопросы, по возможности перенесите разговор на период после 23 июля. Если это невозможно, старайтесь выражаться максимально ясно и дипломатично. То, что сейчас кажется очевидным, позже может предстать совсем в ином свете. Доброжелательность и тактичность помогут вам успешно пройти это испытание.
Скорпион
Ретроградный Меркурий проходит по знаку Рака, который обычно хорошо сочетается с вашей энергетикой, Скорпионы. Тем не менее вы все равно ощущаете напряжение — главным образом из-за того, как этот период влияет на окружающих.
Люди, с которыми вы общаетесь дома и на работе, могут стать более раздражительными, рассеянными или эмоциональными, и это неизбежно отражается на вашем собственном состоянии.
Если у вас есть дети, вы можете заметить, что они стали чаще капризничать или испытывают разочарование. Любимому человеку также может понадобиться больше заботы и внимания. Проявляйте сочувствие и чаще интересуйтесь самочувствием своих близких, пока ретроградный Меркурий не завершится 23 июля.
Телец
Для Тельцов ретроградный Меркурий в Раке не представляет серьезной угрозы. Однако этого нельзя сказать о ваших близких. Именно поэтому круг общения может стать главным источником стресса до 23 июля.
Даже самые ответственные друзья могут забыть о давно назначенной встрече, а совместные планы — сорваться в последний момент. Если ваши сообщения остаются без ответа, не принимайте это на свой счет. Возможно, вы сами не ощущаете сильного влияния ретроградного Меркурия, но окружающие вполне могут испытывать его последствия.
Этот период также влияет на ваши планы на будущее. Поэтому любые идеи, которые придут вам сейчас, лучше окончательно оценивать и воплощать уже после завершения ретроградной фазы.