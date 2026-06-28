Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вам остался всего один шаг до достижения цели. Постарайтесь сделать его максимально аккуратно, а то как бы не пришлось возвращаться к самому началу.
Телец
Сегодня у вас будет достаточно различных, но одинаково великолепных возможностей, чтобы не искушать понапрасну судьбу, отыскивая новые. Используйте имеющиеся, пока на них кто-нибудь не позарился.
Близнецы
Посидите сегодня некоторое время на кухне, послушайте семейные сплетни. Мало того, что узнаете много нового и интересного, ваше внимание к делам семьи будет занесено вам в актив.
Рак
Сегодня вам, похоже, придется забыть о личной жизни. Кто-то позовет вас на помощь, и вы целый день будете добросовестно заниматься чужими проблемами.
Лев
Если уж вы с такой настойчивостью рветесь нарушать запреты, будьте готовы к тому, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не пытайтесь сегодня заниматься тем, в чем вы не слишком сильны.
Дева
Постарайтесь сегодня вести себя так, чтобы вас не в чем было упрекнуть. Окружающие сегодня будут настроены весьма негативно по отношению к вам и постараются повесить на вас максимальное количество собак.
Весы
Ваши многочисленные таланты пропадают впустую. Необходимо поискать применение хоть части из них. Сегодня как раз подходящий день для подобного занятия.
Скорпион
Сегодня стоит избегать излишне активных действий. Устанете быстро, и толку не будет.
Стрелец
Сегодня вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. При известной сообразительности, вы сможете с успехом этим воспользоваться.
Козерог
Сегодня вам, возможно, придется встать на защиту силы, которая неизмеримо больше вас. Когда все закончится благополучно, не забудьте предъявить этой силе счет.
Водолей
Сегодня вам не придется задумываться о дне завтрашнем, слишком большого внимания и сил потребует настоящий. День будет тяжелым, но плодотворным.
Рыбы
Сегодня на вас обрушится такое количество информации, что переварить ее вы будете просто не в состоянии. Откладывать же этот процесс на потом неразумно, ситуация только усугубится. Вам необходима чья-то помощь.