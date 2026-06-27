Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 27 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня важнейшей из ваших черт, и самой необходимой станет аккуратность. Если вы подобным качеством не располагаете, придется его немедленно завести, рассеянности и невнимания нынче допустить никак нельзя.
Телец
Сегодня вы имеете все шансы попасть в деловую или юридическую лужу. Задавайте как можно больше вопросов - невыясненная деталь может сослужить нехорошую службу.
Близнецы
Сегодня вы будете знать ответы на все вопросы. Будьте же благосклонны к окружающим, не скрывайте от них своего знания.
Рак
Сегодняшний день будет полон сюрпризов. С самого утра вы будете находиться в постоянном подсознательном ожидании какого-то события, которое в корне изменит ваши планы. Следовательно, планов лучше не строить, дабы не огорчаться, что они остались невыполненными.
Лев
Сегодня победа должна оказаться в ваших руках, она не может достаться никому другому. Однако, будьте готовы вовремя остановиться, вы можете в запале пробежать мимо пьедестала.
Дева
Избегайте всего неизведанного и, в особенности, незнакомцев. Сегодня велики шансы быть обиженным.
Весы
Сегодня вы будете просто неотразимы. Любое ваше слово или движение будет привлекать восторженные взгляды. Беда только, что восхищение может сделать окружающих робкими, а это, согласитесь, скучновато.
Скорпион
Сегодня на вашем пути не будет ни единого препятствия. Вот только по своему ли пути вы идете?
Стрелец
Нынче вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе, возможно, и вам, неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.
Козерог
Проведите сегодняшний день с людьми, которых вам приятно видеть. Пренебрегая этой простой потребностью организма, вы рискуете впасть в мизантропию.
Водолей
Сегодняшний день необходимо посвятить активному отдыху. Вечер - общению с людьми, которые понимают вас, и которых понимаете вы, ибо после дня активного отдыха на препирательства сил не останется.
Рыбы
Сегодняшний день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично. Поменьше болтайте, нынче вокруг вас будет слишком много заинтересованных ушей.