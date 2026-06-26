Три знака зодиака, у которых с 27 июня начнется мощная белая полоса

Перфекционизм Дев часто доводит их до выгорания, ведь вам буквально нужно всё и сразу. Но в эту субботу Сатурн заставит вас остановиться и посмотреть по сторонам. Вы наконец поймете: иметь абсолютно всё, возможно, и нельзя, но всё самое лучшее и важное — уже у вас в кармане.