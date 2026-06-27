Июль 2026 года станет легендарным для пяти знаков зодиака: кому звезды пророчат идеальный месяц

В этот же день Северный узел переходит в Водолея. Этот период может принести успехи в карьере или заставить задуматься о том, как публичность и внимание окружающих влияют на вашу жизнь. Даже если вы привыкли работать самостоятельно, теперь обстоятельства будут подталкивать вас к новым проектам и руководящим ролям. Не сомневайтесь в своих способностях — июль станет вашим временем выйти на первый план и заявить о себе.