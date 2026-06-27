Июль 2026 года станет легендарным для пяти знаков зодиака: кому звезды пророчат идеальный месяц
Пять знаков зодиака могут рассчитывать на самые благоприятные гороскопы в течение всего июля 2026 года. После того как Юпитер вошел в знак Льва, представителей этих знаков ждут серьезные перемены.
9 июля Венера переходит в Деву, делая проявление чувств более практичным и осознанным. Новолуние в Раке 14 июля поможет понять, как вы изменились за последние месяцы и какие уроки успели усвоить. 22 июля Солнце входит в знак Льва, открывая период исцеления и обновления, который продлится несколько недель.
23 июля Меркурий завершает ретроградное движение, а 26 июля Сатурн становится ретроградным. Ретроградный Сатурн заставит многих пересмотреть свое отношение к работе и обязанностям, но Юпитер поможет вновь обрести мотивацию. Полнолуние в Водолее 29 июля подарит вдохновение и усилит стремление к новым знакомствам и сотрудничеству.
Астрологическая картина июля особенно благоприятна для пяти знаков зодиака, позволяя им вновь взять судьбу в свои руки и уверенно двигаться вперед.
Лев
Для Львов начинается один из самых важных периодов года. Юпитер уже находится в вашем знаке, открывая новый годичный цикл личностного роста, расширения горизонтов и новых возможностей.
9 июля Венера входит в Деву, помогая разобраться с финансами. Экономия может стать одной из главных тем месяца, однако впереди вас ждет гораздо больше — этот год поможет понять, каких масштабных целей вы способны достичь.
Если в последнее время вы позволяли себе расслабиться, Венера в Деве поможет вернуть дисциплину, особенно в профессиональной сфере. Новолуние в Раке 14 июля станет эмоциональным моментом для подведения итогов прошедшего года. Подумайте, чему вас научил период Юпитера в Раке, и используйте этот опыт в новом жизненном этапе.
22 июля Солнце входит в ваш знак, превращая вас в центр внимания. Вас ждут новые приглашения, расширение круга общения и укрепление дружбы. Юпитер делает вас особенно притягательными, даже несмотря на напряженное влияние Плутона. Сейчас важно мыслить масштабно и не терять из виду главную цель.
После 26 июля, когда Сатурн станет ретроградным в Овне, появится возможность пересмотреть старые проекты и доработать их. В этот же день Северный узел переходит в Водолей, напоминая: если нагрузка становится слишком большой, не бойтесь просить помощи. Полнолуние в Водолее 29 июля поможет обрести новых союзников и вдохновит на активные действия.
Стрелец
Июль открывает перед Стрельцами множество возможностей для успеха, если удастся сохранить концентрацию. Главную роль играет Юпитер во Льве, который поддерживает ваши ценности и жизненные цели.
Этот транзит особенно благоприятен для учебы, получения новых знаний и достижения долгосрочных целей. Венера, переходящая в Деву 9 июля, даст дополнительные инструменты для реализации ваших планов.
Новолуние в Раке 14 июля придаст уверенности и поможет справиться даже с самыми сложными испытаниями.
22 июля Солнце входит во Льва, открывая возможности для путешествий. Однако до 23 июля Меркурий остается ретроградным, поэтому возможны задержки с документами, билетами или оформлением поездок. Перед отправлением стоит тщательно проверить все детали.
26 июля Сатурн становится ретроградным, а Северный узел переходит в Водолея. Этот период требует терпения и последовательности. Полнолуние в Водолее 29 июля поможет структурировать идеи, завершить давно начатый проект или приступить к новому.
Водолей
Марс в Близнецах продолжает менять ваше отношение к любви. Тем, кто состоит в отношениях, предстоит научиться большему терпению и взаимопониманию. Одинокие Водолеи могут притягивать импульсивных партнеров.
В целом июль принесет новые взгляды на личную жизнь, а Юпитер во Льве придаст дополнительную энергию сфере отношений.
9 июля Венера переходит в Деву, облегчая решение повседневных задач и помогая перестроить привычный образ жизни.
Новолуние в Раке 14 июля пробудит амбиции, вдохновит на покорение новых горизонтов и поможет вновь сосредоточиться на том, что действительно приносит радость.
26 июля Сатурн становится ретроградным в Овне, а Северный узел входит в ваш знак. Начинается судьбоносный год, который заставит открыть внутреннюю силу и проявить стойкость. Южный узел во Льве научит уделять больше внимания тем отношениям, которые действительно имеют ценность.
Завершит месяц Полнолуние в вашем знаке 29 июля. Оно позволит вспомнить уроки, которые когда-то преподал Сатурн в Водолее. Июль станет временем, когда именно вы сможете стать инициатором важных перемен в собственной жизни.
Овен
Для Овнов неудивительно, что Юпитер во Льве приносит позитивные изменения и помогает смотреть в будущее с большим оптимизмом. Уже с июля начинается ценный период, способный приблизить вас к успеху.
9 июля Венера переходит в Деву, помогая стать более организованными, уравновешенными и заранее планировать важные дела.
Главной темой Новолуния в Раке 14 июля станут семья, родовые корни и связь с предками. Во время ретроградного Меркурия могут вновь возникнуть старые идеи, которые теперь получится спокойно переосмыслить.
22 июля Солнце входит во Льва, принося гармонию в сферу отношений и приятные сюрпризы. Уверенность в себе заметно возрастет. Одинокие представители знака могут познакомиться с перспективным партнером, однако лучше не спешить с серьезными решениями до окончания ретроградного Меркурия.
26 июля Сатурн становится ретроградным в вашем знаке, а Северный узел переходит в Водолей. Полнолуние 29 июля станет отправной точкой для перемен в отношениях, которые будут разворачиваться в течение ближайших нескольких лет.
Кроме того, этот период может открыть новое творческое направление. Вам станет легче выражать свои мысли и использовать жизненный опыт в работе, делая свои проекты более глубокими и содержательными.
Телец
9 июля Венера — ваша управляющая планета — входит в знак Девы, наполняя романтическую сферу страстью, вдохновением и яркими эмоциями.
Как представитель фиксированного знака, вы особенно почувствуете влияние Юпитера во Льве в течение следующего года. Он будет побуждать вас ставить перед собой самые смелые цели. Одновременно Южный узел в этом же знаке поможет осознать собственные ограничения.
Новолуние в Раке 14 июля укрепит дружеские связи. Это благоприятный и исцеляющий период, который покажет, какие люди действительно важны в вашей жизни.
22 июля Солнце входит во Льва, пробуждая интерес к дому, ремонту, интерьеру и созданию более уютного пространства.
26 июля Сатурн становится ретроградным, предлагая пересмотреть рабочий график и список дел, чтобы научиться эффективно справляться с обязанностями без переутомления. Этот транзит поможет развить навыки, необходимые для дальнейшего профессионального роста.
В этот же день Северный узел переходит в Водолея. Этот период может принести успехи в карьере или заставить задуматься о том, как публичность и внимание окружающих влияют на вашу жизнь. Даже если вы привыкли работать самостоятельно, теперь обстоятельства будут подталкивать вас к новым проектам и руководящим ролям. Не сомневайтесь в своих способностях — июль станет вашим временем выйти на первый план и заявить о себе.