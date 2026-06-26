Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 26 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня в вашем доме могут произойти большие перемены, но их не случится, если вы не поучаствуете в процессе. Посему лучше проконсультироваться с домашними, прежде чем начинать что-то глобальное.
Телец
Нет ничего более постоянного, чем временное. А то, что вы спланируете на небольшой срок сегодня - вообще простоит века. Так что стоит посерьезнее отнестись к планированию.
Близнецы
Сегодня мысли ваши могут оказаться несколько сумбурны, чувства - растрепаны, настроение - переменчиво. В подобном состоянии есть определенная прелесть, но культивировать его все же не стоит.
Рак
Постарайтесь никому сегодня не демонстрировать степень своей уязвимости. Этим могут воспользоваться самым низким образом.
Лев
Сегодня вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе, постарайтесь найти выход чувствам, но, желательно, мирный.
Дева
Сегодня вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие, так что, во избежание ненужных конфликтов, лучше с самого утра предупредить их, чтобы зря вас не раздражали.
Весы
То, что вы сегодня склонны считать проблемами, таковыми явно не являются. Это не более чем временные трудности, в преодолении которых и заключается радость жизни. Ибо что это за жизнь - без борьбы?
Скорпион
Сегодня вы можете целый день провести в раздумьях, как бы получше выполнить ту или иную задачу, выработать роскошный, многоступенчатый план действий, и не успеть осуществить задуманное. Обидно будет.
Стрелец
Сегодня вам следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц и поступить по-своему. Не ошибетесь.
Козерог
Веселенький, кажется, будет денек. Особенно для тех, кто вас окружает. Постарайтесь не залезать с головой в костюм клоуна, иначе поймете, почему они так редко смеются.
Водолей
Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если изменится погода - можете не дергаться, если же она меняться не пожелает, придется что-нибудь изменить самому.
Рыбы
Не стоит приходить туда, где вам не будут рады, по крайней мере сегодня. Этот вечер лучше провести дома. Но если вам не рады именно там, то тут мало что можно посоветовать.