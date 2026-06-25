Звездный час: какие 4 знака зодиака поймают волну удачи и богатства до конца июля

Вы будете буквально излучать уверенность, притягивая нужных людей и выгодные предложения. Первые девять дней июля окажутся самыми мощными — вы почувствуете себя супергероем. Из-за ретроградного Меркурия запускать новые бизнес-проекты пока не стоит, но это идеальное время для масштабного планирования. После 9 июля Венера переместится в сектор финансов, что поможет укрепить бюджет и поднять самооценку. Конец месяца принесет много общения, нетворкинга и ярких встреч с друзьями.