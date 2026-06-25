Звездный час: какие 4 знака зодиака поймают волну удачи и богатства до конца июля
Июль 2026 года обещает быть месяцем контрастов — с неожиданными поворотами судьбы, трудностями и одновременно большими благословениями. Но для четырех знаков зодиака наступает по-настоящему белая полоса. Благодаря исключительному расположению планет, они получат максимум везения и возможностей, которые заслужили.
Лев: абсолютный триумф и магнит для возможностей
Венера уже находится в вашем знаке, а 30 июня к ней присоединяется Юпитер — планета большого счастья и расширения, которая задержится у вас на целых 13 месяцев. Такое комбо в первом доме личности случается раз в 12 лет.
Вы будете буквально излучать уверенность, притягивая нужных людей и выгодные предложения. Первые девять дней июля окажутся самыми мощными — вы почувствуете себя супергероем. Из-за ретроградного Меркурия запускать новые бизнес-проекты пока не стоит, но это идеальное время для масштабного планирования. После 9 июля Венера переместится в сектор финансов, что поможет укрепить бюджет и поднять самооценку. Конец месяца принесет много общения, нетворкинга и ярких встреч с друзьями.
Рак: финансовый прорыв и личная перезагрузка
Для вас июль начнется с мощного денежного импульса. Транзит Юпитера во Льве до лета 2027 года открывает для Раков год крупных материальных достижений. Вы можете рассчитывать на новую должность, прибавку к зарплате или появление альтернативных источников дохода. Первая неделя месяца — лучшее время, чтобы пересмотреть свои отношения с деньгами и обрести финансовую свободу.
Кроме того, июль — ваш праздничный месяц. В середине месяца (14 июля) произойдет Новолуние в вашем знаке, которое сработает как кнопка «перезагрузки». Используйте этот момент, чтобы заново определить свои цели. Ретроградный Меркурий заставит вас ненадолго уйти в себя и скорректировать планы, но с поддержкой Венеры и Юпитера вы все равно останетесь в выигрыше.
Овен: любовная магия и взлет самооценки
Овнов ждет невероятно яркий и легкий месяц. Венера активирует ваш сектор удовольствий, творчества и романтики. Вас завалит приглашениями на свидания и вечеринки. Если вы одиноки, то в ближайший год (пока Юпитер будет гостить во Льве) у вас есть все шансы встретить любовь всей своей жизни.
Ваша уверенность в себе взлетит до небес. После 7 июля, когда Венера перейдет в сектор здоровья и рутины, у вас появится вдохновение заняться собой — поменять привычки или пойти в спортзал. Вы будете выглядеть и чувствовать себя потрясающе, а редкое комбо благотворных планет сделает этот июль незабываемым.
Стрелец: расширение горизонтов и карьерный взлет
Для Стрельцов этот месяц станет периодом ментального и профессионального роста. Планеты активируют ваш сектор путешествий и образования. Вам захочется впитывать новые знания, будь то курсы, вебинары или общение с людьми, которые меняют ваш взгляд на мир. Поездки в июле более чем вероятны.
В карьере намечается серьезный сдвиг: Венера в Деве обеспечит вам поддержку руководства, продвижение по службе или успешный старт сложного проекта. В личной и деловой жизни тоже будет жарко благодаря Марсу в Близнецах — ваш социальный календарь окажется забит до отказа. А в конце месяца ретро-Меркурий поможет вам навести идеальный порядок в бюджете и закрыть старые долги.