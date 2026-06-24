Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 24 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Высказывайте свое мнение абсолютно искренне - это сегодня будет очень важно. Позвольте другим узнать то, что вы думаете о них и их деятельности.
Телец
Проблема, которая встанет перед вами сегодня, заполнит день от начала и до конца. Вам придется сражаться с ней в одиночестве, привлечение к этому занятию еще кого-то только помешает вам и спутает планы.
Близнецы
Ваше эго стало слишком колючим, его надо бы пригладить, пока этого не сделали другие. Позаботьтесь заодно и о своем внешнем виде.
Рак
Прислушайтесь к внутреннему голосу и постарайтесь его правильно понять. Если в результате ваших сегодняшних действий вы сядете в лужу, значит, спутали внутренний голос с бурчанием в животе.
Лев
Сегодня можете безоговорочно довериться своей интуиции. Она проведет вас через весь день, так тщательно оберегая от всевозможных мелких неприятностей, что вы их и не заметите. Действуя же ей наперекор, вы рискуете сесть в лужу, и не в одну.
Дева
То, что вчера еще казалось абсолютно нереальным, сегодня может стать действительностью. Надо лишь приложить к этому минимальные усилия.
Весы
Если вас спрашивают "Как дела?", еще не значит, что надо немедленно и со всей обстоятельностью начинать рассказывать как. Последите за собой, сегодня вы можете оказаться чрезмерно многословным.
Скорпион
Сегодня вы будете склонны к сентиментальным настроениям. По этой причине день лучше провести вдали от чересчур жизнерадостных знакомых, которые, не зная вашего настроения, могут нечаянно задеть вас.
Стрелец
Сегодня вы будете преисполнены нетерпения. Обратите его в действие, так от него будет хоть какая-нибудь польза.
Козерог
Сегодняшний день принесет вам новость, которая вызовет и удивление и восхищение одновременно. И вообще, хороший будет день. Приятный.
Водолей
Сегодня вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Воспользуйтесь этой способностью мудро.
Рыбы
Сегодня вам ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем. Например, прежде чем доверчиво сесть в автобус с нужным вам номером, рекомендуется переспросить, едет ли он в нужную вам сторону, а то вдруг у него еще где-нибудь номер пришпилен, другой, естественно.