Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 23 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня, возможно, завершится очередной период в вашей жизни. Постарайтесь побороть искушение в страхе перед будущим оплакивать ушедший. Толку не будет, а время потеряете.
Телец
Сегодня вы будете подобны Мидасу, ибо все, к чему вы приложите руку заиграет всеми цветами радуги. Однако у Мидаса были и проблемы, вы же рискуете приобрести определенную репутацию, которую на редкость трудно будет поддерживать в дальнейшем.
Близнецы
Сегодняшний день вы проведете в состоянии нерешительности по любому поводу. Чтобы особенно не мучаться выбором, послушайтесь совета ближнего.
Рак
Сегодня совершенно неподходящий день для личного бизнеса, так что, если вам придется заниматься именно им, постарайтесь отложить все сколько-нибудь важные решения на потом.
Лев
Сегодняшний день лучше провести с семьей. Это доставит удовольствие и вам и остальным ее членам. И вообще, вспоминайте о них почаще.
Дева
Сегодня вам, возможно, придется играть роль телефона при передаче весьма важной информации. Приложите все усилия к тому, чтобы ваш телефон не оказался испорченным.
Весы
Сегодня у вас не будет никакой необходимости раскрывать свои карты. А если вы собрались сделать это добровольно - подождите, еще не время.
Скорпион
Возможно, что сегодня вы дадите согласие, о котором будете сожалеть впоследствии. Как бы вам ни хотелось это сделать, взвесьте все "за" и "против", может быть, вы перемените решение.
Стрелец
Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте действовать. Если не можете разобраться сейчас - лучше подождать до завтра.
Козерог
Попытайтесь все же понять, что именно сегодня следует сделать. В противном случае все, чего вы достигнете, исчезнет как дым, развеянный ветром.
Водолей
Если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Если же вы готовы связать свою жизнь с другим - ожидайте чего-либо фантастического.
Рыбы
Сегодня над вами могут глупо и очень обидно подшутить. Не стоит впадать в ярость, от вас именно этого и ждут. Лучше сделайте вид, что вы ничего не заметили.