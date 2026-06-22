Три знака зодиака наконец снова почувствуют себя счастливыми

В этот день вы сможете обрести чувство духовного покоя — именно то, чего вам так не хватало. Во вторник, под влиянием растущей Луны в Весах, вы наконец отпустите бесполезные и болезненные воспоминания. Теперь вы ясно видите, что больше нет причин держаться за эту боль.