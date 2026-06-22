Три знака зодиака наконец снова почувствуют себя счастливыми
Во вторник растущая Луна находится в знаке Весов, и в нашем мире все складывается как нельзя лучше. Для этих знаков наступает время, когда они наконец позволяют себе передышку — как эмоциональную, так и физическую. Постоянное напряжение остается в прошлом, и это осознанный выбор.
Транзиты через знак Весов известны тем, что приносят гармонию и помогают обрести более спокойное состояние ума. Когда мы расслаблены и чувствуем себя комфортно, мы лучше работаем и становимся более счастливыми людьми, пишет YourTango.
Весы
Как Весы, вы прекрасно знаете, что такое гармония. Можно сказать, что это ваше второе имя. Вы также понимаете, что именно баланс в жизни делает вас по-настоящему счастливыми и спокойными.
К счастью, сейчас вы сможете укрепить свое и без того умиротворенное состояние. Во вторник растущая Луна в вашем знаке поддерживает все начинания, наполненные позитивной энергией, включая стремление жить в мире и согласии.
Вы заметите, что ваша спокойная энергия влияет и на окружающих. Радость словно распространяется по всему вашему кругу общения, и снова никто не находит поводов для недовольства. Во время этого лунного влияния в вашем мире все находится на своих местах.
Лев
Этот день стоит отметить, но во время растущей Луны в Весах празднование будет не шумным. Скорее это будет тихий личный момент, который подарит вам чувство счастья и душевного комфорта.
Само ощущение внутреннего покоя покажется вам настоящим подарком судьбы, Лев, ведь такая простота редко встречается в вашей жизни. Иногда кажется, что драма следует за вами повсюду, и нередко вы сами невольно поддерживаете этот хаос. Признайтесь, вам даже нравится небольшая доля суматохи. Но во вторник вы увидите красоту спокойствия.
В этот день все будет складываться легко и естественно, а чувство радости словно наполнит воздух вокруг. Во время Луны в Весах ничто не сможет испортить вам настроение. Более того, вы вновь влюбитесь в окружающий мир.
Рыбы
В этот день вы сможете обрести чувство духовного покоя — именно то, чего вам так не хватало. Во вторник, под влиянием растущей Луны в Весах, вы наконец отпустите бесполезные и болезненные воспоминания. Теперь вы ясно видите, что больше нет причин держаться за эту боль.
Поскольку Луна находится в Весах, неудивительно, что главной темой дня становится баланс. Если быть честными с собой, последние несколько недель вы чувствовали себя выбитыми из колеи. Этот день станет приятным напоминанием о том, что трудные времена не длятся вечно.
Наконец вы снова чувствуете себя благословленными и счастливыми, Рыбы. Более того, вы сможете превратить это новое состояние в целую эпоху своей жизни. Это ощущение счастья останется с вами надолго.
Пусть этот день будет для вас приятным, и помните: любовь окружает вас повсюду.