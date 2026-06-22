Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 22 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Приготовьтесь пожинать плоды того, что посеяли на прошлой неделе. Начинать ли после этого новую посевную - решать вам. Выпейте перед сном чашку очень полезного зеленого чая.
Телец
Сегодня энергичность ваша превысит ресурсы пары электростанций. В поисках приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные авантюры, удача может и изменить вам.
Близнецы
Сегодня вам, возможно, придется столкнуться с чье-то непробиваемой эгоистичностью. Ничего изменить не удастся, некоторым количеством своего времени пожертвовать все-таки придется.
Рак
Если у слона разболится зуб, то самое мудрое, что может предпринять оказавшийся рядом - это быстро куда-нибудь спрятаться. Если уж вам так охота высказать свое мнение, постарайтесь, чтобы оно не достигло ушей чрезмерно заинтересованных лиц.
Лев
Сегодня вы будете спокойны, как дохлый лев, чем вызовете восхищение наблюдателей, ибо вокруг такое происходит! Спокойствие, правда, наверняка будет показное, но кто об этом знает?
Дева
Постарайтесь быть попроще сегодня, тогда, возможно, вас поймут. Вы нынче будете мыслить столь сложными категориями и изъясняться столь высокоучеными словесами, что нормальный человек и с поллитрой не разберется.
Весы
Сегодня вам можете понадобиться помощь других людей, причем даже в большем объеме, чем вы думаете. Не стесняйтесь попросить о ней, ставки могут оказаться слишком высоки, чтобы нерешительность и смущение можно было оправдать.
Скорпион
Сегодня вам понадобится немалое усилие, чтобы подвигнуть свой организм на активные действия. Однако, подвигнув оный, остановиться уже не сможете, будете активно жизнедеять до позднего вечера.
Стрелец
Как известно, война - ерунда, главное - маневры. Ваши проблемы несложно решить, надо лишь найти верный подход.
Козерог
Сегодня вы будете непревзойденным специалистом по достижению невозможного. Только не перегрузите себя заказами.
Водолей
Сегодня вы будете странным образом в последний момент избегать неприятностей, в таких ситуациях, когда они будут казаться уже абсолютно неизбежными. Удача благоволит вам.
Рыбы
Сегодня вам будут отчаянно мешать незавершенные ранее дела. Похоже, придется ими заняться, сколь бы сильно вы не спешили. Или занять ими кого-нибудь другого - как повезет.