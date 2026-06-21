ФОТО: ценители искусства в элегантных нарядах собрались на гала-концерте Оперного фестиваля

Особенностью заключительного концерта фестиваля стало и то, что его можно было смотреть не только в оперном зале, но и на большом экране, установленном у здания. Бесплатная прямая трансляция позволила познакомить с оперной музыкой более широкую аудиторию, включая людей, которые редко посещают оперу или только начинают открывать для себя этот вид искусства.