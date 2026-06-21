Гости гала-концерта Рижского оперного фестиваля 2026 года
Красочным гала-концертом в здании Латвийской национальной оперы завершился Рижский оперный фестиваль 2026 года.
ФОТО: ценители искусства в элегантных нарядах собрались на гала-концерте Оперного фестиваля
Красочным гала-концертом в здании Латвийской национальной оперы завершился Рижский оперный фестиваль этого года, предоставив зрителям возможность за один вечер насладиться самыми яркими моментами оперной музыки.
Концерт собрал как латвийских, так и зарубежных солистов, исполнивших популярные арии из опер Джузеппе Верди, создав настоящий праздник оперного искусства в завершение сезона.
В отличие от традиционного оперного спектакля, гала-концерт позволил слушателям за короткое время пережить самые эмоциональные кульминации различных опер. В течение вечера звучали как драматические арии, так и впечатляющие хоровые номера, которые переносили публику из одного оперного мира в другой. За дирижерским пультом стоял Мартиньш Озолиньш, руководивший оркестром и хором Латвийской национальной оперы.
Ранее дирижер отмечал, что такой формат концерта одновременно и легкий, и сложный. Солистам за несколько минут необходимо перевоплощаться в совершенно разных персонажей и передавать различные настроения, а задача оркестра и дирижера — помочь артистам раскрыть музыкальные нюансы и стать для них надежными партнерами на сцене.
На сцену также вышла латвийская меццо-сопрано Занда Шведе, вернувшаяся на родную сцену после успешного сезона за рубежом и получения в этом году Большой музыкальной премии. Артистка неоднократно подчеркивала, что Латвийская национальная опера стала для нее вторым домом, куда всегда приятно возвращаться.
Особенностью заключительного концерта фестиваля стало и то, что его можно было смотреть не только в оперном зале, но и на большом экране, установленном у здания. Бесплатная прямая трансляция позволила познакомить с оперной музыкой более широкую аудиторию, включая людей, которые редко посещают оперу или только начинают открывать для себя этот вид искусства.
Гала-концерт Рижского оперного фестиваля традиционно считается одним из самых ожидаемых событий сезона. Он собирает в одном месте артистов, выступающих на сценах разных стран мира, и слушателей, желающих насладиться оперным искусством в его наиболее концентрированной и эмоционально насыщенной форме.