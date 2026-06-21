Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 21 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сдавать уже поздно, начатое следует довести до конца. Возможно, он не будет победным, зато вас никто не сможет упрекнуть в трусости и несобранности.
Телец
Сегодня вы будете остры умом и скоры на построение планов. Вы их записывайте что ли, а то потом вспомнить не сможете - обидно будет.
Близнецы
Помогите ближнему своему, и когда-нибудь он поможет вам. Сегодня у вас будет немного свободного времени - этим и займитесь.
Рак
Сегодняшний день может оказаться довольно беспокойным, однако результат оправдает затраченные на его получение усилия. Главное - не позволять себе думать, что что-то может не получиться.
Лев
Вы склонны брать всю ответственность за происходящее на себя, и совершенно напрасно. Позвольте другим разделить с вами этот тяжкий груз.
Дева
Сегодня вас здорово расстроит друг. Вам придется потратить немало времени если не на решение его проблемы, то хотя бы на то, чтобы его утешить.
Весы
Взойдете ли вы сегодня на вершину как триумфатор, запутаетесь ли в делах или наделаете ошибок - результаты этого дня очень долго будут оказывать влияние на вашу жизнь. Так что лучше выбрать первое.
Скорпион
Сегодня все, что вы делаете должно быть в высшей степени разумно и не предполагать ни милейшего риска. Любые действия, связанные с финансами должны быть сугубо практическими. Слушайтесь голоса здравого смысла.
Стрелец
Исчерпайте имеющиеся у вас возможности, прежде, чем искать новые. В противном случае можете лишиться и тех, что у вас были, и не получить других.
Козерог
Сегодня вы обнаружите что-то забытое. Возможно, это будет какая-то вещица, потерянная вами много лет назад, может быть, в вас проснется давно увядшее чувство, но нельзя исключать и возможности, что вы найдете клад.
Водолей
Сегодня свобода ваша будет так или иначе ограничена. Если вы сумели загнать самое себя в угол, сумейте и вытащить себя оттуда. Сделайте так, чтобы голос ваш услышали.
Рыбы
Сегодня вы будете способны на поистине блестящие импровизации. Чем меньше вы будете заботиться о том, как бы поудачнее выразиться, тем лучше у вас будет получаться.