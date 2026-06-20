Три знака зодиака пройдут важное испытание Вселенной 21 июня
21 июня 2026 года три знака зодиака пройдут важное испытание, которое приготовила для них Вселенная. Этот день принесет определенные трудности, и, возможно, они не будут чувствовать себя полностью готовыми к ним. Тем не менее, у них хватит сил справиться с любыми задачами.
Овен
Вы знаете, что не идеальны, Овен, хотя порой стараетесь выглядеть именно так. Правда в том, что, как и у всех людей, у вас есть свои комплексы и неуверенность. Есть вещи в себе, которые вы очень надеетесь скрыть от окружающих.
Прежде всего, не переживайте. Никто не замечает всех тех недостатков, которые кажутся вам такими очевидными. Вы слишком сосредоточены на собственных мыслях, а именно так на человека влияет первая четверть Луны в Деве.
Тем не менее это личное испытание, и его главный результат — любовь к себе. Сможете ли вы принять и полюбить себя, не позволяя эго и неуверенности вставать на пути? Конечно, сможете. Вы успешно пройдете этот тест и выйдете из него победителем, избавившись от лишних тревог и навязчивых переживаний.
Дева
Вы живете в мире своих мыслей, как и все мы. Но в вашем случае есть одна особенность: вы часто становитесь самым строгим критиком для самого себя. Вам трудно быть довольным собой, хотя окружающим вы показываете совершенно иной образ.
В воскресенье, под влиянием первой четверти Луны в вашем знаке, вы осознаете, что слишком часто ругаете себя даже за самые незначительные недостатки. Возможно, пришло время дать себе передышку. Такой подход нельзя назвать ни здоровым, ни устойчивым.
Вот в чем заключается ваше испытание, Дева. Сможете ли вы перестать бесконечно придираться к себе? Если да, то успешно пройдете этот непростой и строгий тест. У вас все получится. Настало время заменить самокритику добрыми и поддерживающими словами в свой адрес.
Козерог
Есть одна вещь, которую вы не переносите, — когда кто-то считает вас менее успешным или способным, чем вы есть на самом деле. Вы во многом определяете себя через свои достижения. Поэтому, если не соответствуете собственным высоким стандартам, вам кажется, что вы потерпели неудачу. Более того, вы уверены, что окружающие это заметили и осуждают вас. Но не волнуйтесь — это не так.
В воскресенье вам стоит попрактиковаться в позитивном внутреннем диалоге. Вы можете продолжать стремиться к высоким целям и добиваться их, не будучи при этом столь суровым к себе. Более того, позитивный настрой способен привлечь еще лучшие результаты.
Во время первой четверти Луны в Деве ваше испытание заключается в том, чтобы перестать принижать себя. Особенно учитывая, что вы и без того часто оказываетесь среди победителей. Вам не обязательно быть идеальным во всем. Позвольте себе немного снисходительности, Козерог. Вы этого заслуживаете.