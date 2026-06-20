Три знака зодиака пройдут важное испытание Вселенной 21 июня

Есть одна вещь, которую вы не переносите, — когда кто-то считает вас менее успешным или способным, чем вы есть на самом деле. Вы во многом определяете себя через свои достижения. Поэтому, если не соответствуете собственным высоким стандартам, вам кажется, что вы потерпели неудачу. Более того, вы уверены, что окружающие это заметили и осуждают вас. Но не волнуйтесь — это не так.