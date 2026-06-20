После ампутации ноги известный латвийский фотограф получил роль в фильме-триумфаторе Каннского фестиваля

Фотограф характеризует режиссера Звягинцева как высококлассного профессионала. «Он буквально за несколько минут очень тонко объяснил, чего ожидает от каждого, — так, что самому вообще не нужно было ни о чем думать. Мне нужно было быть одновременно печальным из-за потери ноги, испытывать облегчение от возвращения с войны и словно бы гордиться этим орденом... Конечно, было странно играть российского оккупанта. Но ведь кто-то должен играть в кино и Гитлера», — смеется он.