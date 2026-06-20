После ампутации ноги известный латвийский фотограф получил роль в фильме-триумфаторе Каннского фестиваля
Гран-при Каннского кинофестиваля в этом году получил антивоенный фильм «Минотавр» российского режиссера-эмигранта Андрея Звягинцева, снятый в Риге. Одну из ролей в картине исполнил известный в Латвии спортивный фотограф Юрис Берзиньш-Сомс, который два года назад оказался перед тяжелым жизненным выбором.
«Я уже некоторое время числился в актерских базах данных и раньше снимался еще в двух фильмах», — рассказал Юрис Берзиньш-Сомс журналу Kas Jauns. «Но на этот раз сыграло на руку то, что у меня не было одной ноги. Мне нужно было изобразить солдата, потерявшего ногу в Украине и вернувшегося на родину с орденом на груди — за участие в так называемой "специальной военной операции"» - рассказывает Берзиньш-Сомс.
Фотограф характеризует режиссера Звягинцева как высококлассного профессионала. «Он буквально за несколько минут очень тонко объяснил, чего ожидает от каждого, — так, что самому вообще не нужно было ни о чем думать. Мне нужно было быть одновременно печальным из-за потери ноги, испытывать облегчение от возвращения с войны и словно бы гордиться этим орденом... Конечно, было странно играть российского оккупанта. Но ведь кто-то должен играть в кино и Гитлера», — смеется он.
Юрис отмечает, что фильм был снят в Риге, однако зрителям будет непросто узнать город на экране. Для съемок окружающую среду тщательно преобразили: действие картины происходит осенью, хотя снимали летом, а с помощью декораций изменяли даже внешний вид зданий.
После ампутации ноги продал всю свою фототехнику
Говоря о тяжелом событии, которое в итоге привело его в кино, Берзиньш-Сомс рассказывает, что в июле исполнится два года со дня ампутации ноги.
«Помню, после операции меня подняли в мою комнату на втором этаже. Первые дни я передвигался по лестнице, съезжая на ягодицах ступенька за ступенькой...»
«Тогда мне казалось, что моя прежняя жизнь закончилась. Я продал всю свою профессиональную технику, потому что думал, что больше никогда не буду заниматься фотографией. В то время меня заботило только то, как выбраться из комнаты хотя бы во двор», — вспоминает фотограф.
Никто толком не знал, что произошло
Следует отметить, что проблемы со здоровьем начались гораздо раньше — 10 ноября 1991 года, когда Берзиньш-Сомс попал в тяжелую аварию на Вентспилсском шоссе.
«Меня нашли на обочине рядом с полностью разбитым автомобилем. Других машин поблизости не было, следов торможения тоже. Я не был пьян и не страдал от усталости. Просто возвращался домой после визита к маме».
После аварии фотограф впал в кому, а его сильно поврежденный тазобедренный сустав заменили имплантом. Однако последствия трагедии не оставляли его многие годы. Со временем имплант пришлось менять, а несколько лет назад врачи обнаружили тяжелую инфекцию.
«Ситуация была катастрофической. Полтора года врач пытался вылечить инфекцию лекарствами, четыре раза менял мне тазобедренный сустав, но показатели не улучшались. И тогда меня поставили перед фактом: либо я умру вместе со своей ногой, которая уже практически не функционировала, либо соглашусь на ампутацию. Другого выбора у меня не было, поэтому после операции я не испытывал моральных терзаний. Думаю, что люди, потерявшие конечность в аварии или несчастном случае, переживают это иначе».
Главное — не терять надежду
Берзиньш-Сомс рассказывает, что уже через пару недель после операции его организм начал приспосабливаться к новой реальности: он научился передвигаться на костылях и достал из шкафа старый фотоаппарат, который еще не успел продать.
«А сейчас я уже езжу на соревнования как по Латвии, так и в Вильнюс и Таллин!»
«У меня маленькая машина с автоматической коробкой передач, а государство предоставило мне электрическую инвалидную коляску. Она стоит безумных денег — около восьми тысяч евро, — но я получил ее бесплатно. Так что сейчас могу жить полноценной жизнью», — говорит фотограф с оптимизмом.
«По-моему, как только опускаешь голову и начинаешь думать, что жизнь закончилась, так оно и происходит, и тогда можно целыми днями без цели сидеть перед экраном компьютера. Но можно и продолжать следовать за своей мечтой, а желание заниматься фотографией у меня было очень сильным».