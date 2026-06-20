Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 20 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Уделите максимальное внимание вопросам собственной личной жизни сегодня. Ваши труды будут вознаграждены сладчайшим из плодов.
Телец
Сегодняшний день будет тихим, спокойным и достаточно продуктивным, если, конечно вам удастся заставить себя что-нибудь сделать. А вот это, как раз, и может оказаться непросто.
Близнецы
На сегодня вполне достаточным вкладом в развитие событий будут благие намерения, вами вынашиваемые. Активные действия вам противопоказаны.
Рак
Вы способны заметить куда больше, чем думают некоторые. Сегодня что-то может вызвать у вас некоторые вопросы. Задайте их и посмотрите, как будет выкручиваться отвечающий. Возможно вас пытаются обвести вокруг пальца.
Лев
Не дайте вороху преследующих вас проблем испортить настроение вам и окружающим. Присмотритесь повнимательнее, эти противные проблемы вовсе не такие страшные, какими кажутся.
Дева
Сегодня в цене будут уши, готовые выслушать, понять, в нужный момент кивнуть и проявить безграничное сочувствие. Берегитесь, они наверняка окажутся вашими.
Весы
Сегодняшний день хорош для того, чтобы творить чудеса. Не важно, что вы не умеете этого делать, попробуйте, вдруг да получится.
Скорпион
Не позволяйте другим делать то, что можете сделать сами. Если получится не очень хорошо, не расстраивайтесь. У них получилось бы не лучше.
Стрелец
Свежесть вашего подхода к набившим оскомину проблемам сегодня будет поражать самое смелое воображение. Единственным ограничением могут стать ваши силы - их будет немного.
Козерог
Сегодня вам предстоит общение с неким человеком, который будет вызывать скорее раздражение, чем желание с ним разговаривать. Не спешите избавиться от него - в самом ближайшем будущем он очень и очень пригодится.
Водолей
Работа, последнее время стала для вас каким-то наваждением. Она никуда от вас не денется, успокойтесь. Вам нужно отдохнуть от каких бы то ни было мыслей, желательно поспать.
Рыбы
Сегодня вы будете воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Довольно странный гибрид, но, безусловно, симпатичный.