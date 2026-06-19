Выдыхайте! Трудные времена заканчиваются для трех знаков зодиака

Ретроградный Плутон помогает вам обнаружить в себе нечто такое, о чем вы всегда догадывались, но никогда не рассматривали внимательно. Теперь вы видите, что гораздо сильнее, чем привыкли считать. То, что вы узнаете о себе в эту субботу, придает вам смелости действовать.