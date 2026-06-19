Выдыхайте! Трудные времена заканчиваются для трех знаков зодиака
Иногда нас посещает странное, почти необъяснимое ощущение, что пришло время изменить свою жизнь. У некоторых это чувство становится почти навязчивым. Для этих знаков зодиака момент серьезных перемен наступает именно сейчас.
Рак
Вы настроены изменить свою жизнь, Рак. Уже долгое время вас утомляет привычный образ жизни, но до сих пор вы не предпринимали шагов, чтобы что-то изменить. В субботу вы решаете: хватит.
Вы начинаете понимать, что способны меняться и что вашим амбициям практически нет предела. Однако сейчас необходимо сделать одну важную вещь — сделать первый шаг. Никто не сможет сделать это за вас.
Во время ретроградного Плутона вы отчетливо осознаете: можно либо пойти ко дну, либо выплыть. И становится очевидно, что для того, чтобы выплыть, нужно действовать. Поэтому не откладывайте и начинайте прямо сейчас.
Стрелец
В субботу, под влиянием ретроградного Плутона, вас ждет по-настоящему важное осознание. Этот астрологический транзит недвусмысленно показывает вам, что вы уже не тот человек, которым были раньше.
Конечно, вы по-прежнему остаетесь собой, Стрелец, но при этом сильно изменились, и это только к лучшему. Невозможно оставаться неизменным вечно, да и не стоит к этому стремиться. Жизнь постоянно меняется, и разумно развиваться вместе с ней. Для этого требуется смелость, поэтому своими переменами вы можете гордиться.
Вы больше не хотите отождествлять себя с прошлым и той болью, которую оно принесло. Вам хочется двигаться вперед и стать новой, улучшенной версией себя. Влияние Плутона помогает вам сделать именно это.
Водолей
Ретроградный Плутон помогает вам обнаружить в себе нечто такое, о чем вы всегда догадывались, но никогда не рассматривали внимательно. Теперь вы видите, что гораздо сильнее, чем привыкли считать. То, что вы узнаете о себе в эту субботу, придает вам смелости действовать.
Иногда вам кажется, что вы отстали от жизни. Теперь вы понимаете причину этого чувства: если говорить откровенно, вы просто боялись двигаться вперед. Но сейчас все меняется. Вы больше не намерены оставаться позади.
Этот транзит Плутона показывает вам, что прошлое уже не может дать ничего нового, и поэтому его необходимо отпустить. Перестаньте бесконечно прокручивать старые мысли и начните жить настоящим моментом, Водолей.
Трудные времена остались позади, и больше нет причин постоянно оглядываться назад. Добро пожаловать в новую эпоху перемен и внутреннего преображения!