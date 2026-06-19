Неожиданно: новое поколение Z призналось, какой домашний гаджет вызывает у них панические атаки

Согласно опросам, представители поколения Z (молодые люди, родившиеся на стыке 2000-х) практически полностью отказались от использования дверных звонков. Приходя в гости к друзьям или родственникам, они никогда не нажимают на заветную кнопку. Вместо этого они отправляют текстовое сообщение в мессенджере: «Я подъехал», «Я у ворот» или «Открывай».