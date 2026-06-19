Неожиданно: новое поколение Z призналось, какой домашний гаджет вызывает у них панические атаки
Казалось бы, что может быть безобиднее обычного дверного звонка? Однако масштабное исследование, опубликованное в британских СМИ, показало: для современной молодежи этот привычный прибор стал настоящим триггером для панических атак и стресса.
«Я у двери»: новые правила этикета
Согласно опросам, представители поколения Z (молодые люди, родившиеся на стыке 2000-х) практически полностью отказались от использования дверных звонков. Приходя в гости к друзьям или родственникам, они никогда не нажимают на заветную кнопку. Вместо этого они отправляют текстовое сообщение в мессенджере: «Я подъехал», «Я у ворот» или «Открывай».
Но гораздо интереснее то, как зумеры реагируют, когда звонят в их собственную дверь. Выяснилось, что внезапный, резкий звук механического звонка вызывает у них искреннюю тревогу.
Почему они боятся?
Социологи и психологи объясняют этот феномен несколькими причинами:
- Нарушение личных границ: Визит без предварительного предупреждения в текстовом формате воспринимается молодежью как агрессивное вторжение в личное пространство.
- Ассоциация с ЧП: Поскольку вся запланированная коммуникация (доставка еды, приезд друзей) сейчас координируется через приложения, внезапный звонок ассоциируется у них исключительно с неприятностями — проверкой полиции, визитом строгих арендодателей или коммунальщиков.
«Когда я слышу дверной звонок, мое сердце уходит в пятки. Я сразу думаю, что случилось что-то ужасное», — цитируют издания типичный ответ 20-летнего участника опроса.
Ответ «бумеров»: соцсети раскололись
Публикация результатов исследования мгновенно спровоцировала волну иронии и настоящую «войну поколений» в комментариях. Читатели старшего возраста не упустили возможности поиронизировать над «нежностью» современной молодежи.
«Если обычный звонок вызывает у них паническую атаку, то что с ними будет, если им придется лично поговорить по телефону или, не дай бог, постучать в дверь кулаком?» — шутят британцы в комментариях.
Впрочем, доля правды в этом есть: тренд на замену механических звонков «умными» текстовыми уведомлениями на смартфонах стремительно захватывает мир. И, похоже, классическое «дзинь-дзинь» у дверей уходит в прошлое.