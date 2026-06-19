"Маша и Медведь" возвращается с новыми сезонами на Netflix: почему сериал не попал под санкции

Автор идеи сериала Олег Кузовков получил вдохновение для образа Маши ещё в 90-х годах, когда наблюдал на пляже необычайно энергичную девочку, которая без всякого стеснения могла подойти к совершенно незнакомому человеку, чтобы сыграть с ним в шахматы, или взять его ласты и отправиться купаться. Через несколько дней отдыхающие уже начали её избегать — малышка была слишком энергичной и навязчивой. Позже именно эта девочка стала источником вдохновения для одной из самых любимых анимационных героинь в мире.