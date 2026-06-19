"Маша и Медведь" возвращается с новыми сезонами на Netflix: почему сериал не попал под санкции
Популярный мультсериал "Маша и Медведь" получит новые сезоны на Netflix. Несмотря на российское происхождение проекта, он продолжает международное развитие, а споры о его влиянии не утихают.
Хорошие новости для поклонников мультфильма — стриминговая платформа Netflix продлила сотрудничество с создателями сериала и вскоре предложит восьмой и девятый сезоны. Маша отправится в новые приключения, поскольку начнёт посещать детский сад, а это обещает множество неожиданных и комичных ситуаций. Зрителям по-прежнему будут доступны и предыдущие сезоны и связанные с сериалом побочные проекты. Новый договор охватит более 100 стран, позволяя сериалу достичь ещё более широкой аудитории по всему миру.
Анимационный сериал создан студией «Анимаккорд», а идея главных героев была взята из русской народной сказки. В центре сюжета — энергичная Маша и её верный друг Медведь, который постоянно пытается спасти девочку от различных неприятностей. За годы существования проект стал одним из самых популярных детских анимационных сериалов в мире.
Почему сериал не затронули санкции?
После полномасштабного вторжения России в Украину у многих возник вопрос, почему мировые стриминговые платформы по-прежнему показывают «Машу и Медведя», хотя сериал создан в России. Ответ кроется в международной структуре проекта. В последние годы компания «Анимаккорд» постепенно перенесла свою деятельность на Кипр, а в июне 2025 года полностью закрыла офис в Москве, сосредоточив управление проектом в зарегистрированной в Европейском союзе компании.
Кроме того, сериал считается политически нейтральным детским развлекательным контентом. В отличие от государственных СМИ или пропагандистских каналов, детская анимация не включена в западные санкционные пакеты. Свою роль играют и коммерческие соображения — «Маша и Медведь» по-прежнему остаётся одной из самых востребованных в мире франшиз для детей дошкольного возраста.
Парадокс — сериал критиковали и в самой России
Интересно, что претензии к «Маше и Медведю» звучали не только за пределами России. Часть российского общества и консервативные комментаторы годами критиковали сериал, считая, что Маша подаёт детям плохой пример.
Критики указывали, что девочка слишком непослушна, импульсивна и часто игнорирует правила взрослых. Профессор психологии Московского государственного университета Лидия Матвеева в своё время даже утверждала, что сериал не соответствует традиционным представлениям о семейной модели и авторитетах. В свою очередь другие российские эксперты защищали мультфильм, подчёркивая, что Маша учится на собственных ошибках и сериал способствует развитию самостоятельного мышления у детей.
Дискуссии не утихают и в последние годы. В России звучали призывы ограничить показ сериала, поскольку, по мнению критиков, он не соответствует так называемым «традиционным ценностям».
Где сегодня находится автор сериала?
Автор идеи сериала Олег Кузовков получил вдохновение для образа Маши ещё в 90-х годах, когда наблюдал на пляже необычайно энергичную девочку, которая без всякого стеснения могла подойти к совершенно незнакомому человеку, чтобы сыграть с ним в шахматы, или взять его ласты и отправиться купаться. Через несколько дней отдыхающие уже начали её избегать — малышка была слишком энергичной и навязчивой. Позже именно эта девочка стала источником вдохновения для одной из самых любимых анимационных героинь в мире.
Даже сейчас связь Кузовкова с Россией полностью не прервана. После окончания лицензионного соглашения с «Анимаккордом» он создал новую студию, которая имеет офисы как в Лос-Анджелесе, так и в Москве. Именно в этой студии сейчас ведётся работа над первым полнометражным фильмом о Маше и Медведе.
В то же время публично не известно, чтобы Кузовков присоединился к открытым письмам российских деятелей культуры против войны в Украине. В отличие от ряда других российских художников и представителей культурной сферы, он не высказывал публично чёткой политической позиции ни в поддержку, ни против войны, которую ведёт Кремль.
Таким образом, «Маша и Медведь» сейчас находится в своеобразной ситуации — сериал родился в России, однако его бизнес в значительной степени перенесён в Европейский союз. Пока дети по всему миру продолжают смотреть проделки Маши и терпеливые попытки Медведя исправить их последствия, дискуссии о происхождении сериала и его связи с Россией, вероятно, будут продолжаться ещё долго.