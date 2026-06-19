Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 19 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего. Не утруждайте себя жалобами по этому поводу, лучше извлеките соответствующий урок.
Телец
Сегодня вы, наконец, сможете добиться внимания, которого так жаждете. Главное - не забыть остановиться, болтуном прослыть было бы неприятно.
Близнецы
Не позвольте упрямству или непониманию, а этим вы и будете грешить сегодня, обречь вас на одиночество. Лучше уступить.
Рак
Сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить. Сходите в гости или пригласите гостей к себе.
Лев
Вы все обдумали накануне, по крайней мере должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста.
Дева
Постарайтесь свести до минимума личные контакты. Сегодня вы будете несколько несдержанны в эмоциональном отношении, так что, желая сохранить приемлемые отношения с окружающим миром, лучше пользоваться услугами бумаги или электронной почты, на худой конец - телефона.
Весы
Сегодня с вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы. Так что, если вдруг не встретите на своем пути сопротивления, стоит задуматься, а все ли вы делаете так, как следовало бы.
Скорпион
Сегодня вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, так что постарайтесь ее не совершить, а если уже успели, попытайтесь оттянуть покаяние на завтра.
Стрелец
Сегодня вы можете оказаться немного оторваны от действительности. С одной стороны, это поможет слегка передохнуть, с другой - можете помешать в принятии тех или иных решений.
Козерог
Сегодня окружавший вас последнее время густой туман начнет потихоньку развеиваться. Открывающееся поле деятельности потрясет вас своими размерами. Придется засучить рукава и начинать активно его вспахивать.
Водолей
Сегодня вы будете чрезмерно резки, постарайтесь контролировать свои слова. А то запугать-то вы всех запугаете, а что потом делать будете?
Рыбы
Сегодня вы буде не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. В вас откроется талант, обычно присущий дрессировщикам диких зверей - вы сможете подчинить любого просто силой собственной воли.