ФОТО: внучка Раймонда Паулса Моника отдыхает на яхте со Шлесерсами
Депутат Рижской думы и предприниматель Эдвард Шлесерс и младшая внучка композитора Раймонда Паулса, кинопродюсер Моника Ивонн Педерсен недавно повеселились на яхте, которая вместе с судами других состоятельных людей была пришвартована в стильном рижском месте отдыха и развлечений ExPorto, где проходило грандиозное шоу на воде.
Как стало известно журналу Kas Jauns, на место проведения мероприятия Моника Педерсен прибыла одна, но на яхте ее уже ждал давний друг — политик и предприниматель Эдвард Шлесерс. На масштабном шоу ExPorto Эдвард и Моника наблюдали за световым представлением, огненными спецэффектами и салютом, а также прослушали музыкальную историю в трех актах в исполнении любимых латвийских артистов, которая прозвучала над Даугавой. Позже, когда стемнело, к отдыхающим на яхте присоединились и родители Эдварда — миллионер и политик Айнар Шлесерс с супругой Инесе Шлесере.
Kas Jauns пишет, что Эдварда и Монику уже на протяжении нескольких лет связывают дружеские отношения. В 2017 году Эдвард посетил заключительный концерт фестиваля Лаймы Вайкуле в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале вместе с Моникой, которая после первого учебного года, проведенного в Голливуде, превратилась в ослепительную даму. После концерта молодые люди продолжили вечер в юрмальском ресторане 36. līnija, где Вайкуле устроила вечеринку в честь закрытия фестиваля. Внучку Маэстро Монику Эдвард Шлесерс усадил рядом с собой за столик своего отца Айнара Шлесерса. Педерсен и Шлесерс были неразлучны всю ночь. Они и танцевали перед сценой, когда гостей праздника приватным концертом радовали Интарс Бусулис со своей группой, и проводили время в стороне от остальных у бара, предаваясь увлеченным разговорам. Шлесерс-младший джентльменски угощал даму шампанским. Будущий кинорежиссер Моника проводила летние каникулы 2017 года в Латвии и принимала знаки внимания от молодого предпринимателя Эдварда.
И Моника Педерсен, и Эдвард Шлесерс на тот момент представляли ту часть латвийской «золотой молодежи», которая получает образование за рубежом. Внучка Паулса в 2016 году окончила Американский университет Рима в Италии, где изучала кино и цифровые медиа, а также занималась фотографией, а позже начала изучать профессиональную кинорежиссуру в Калифорнийском университете. Эдвард Шлесерс также учился за пределами родины. Он окончил престижный Королевский колледж в Лондоне и продолжил обучение в Лондонском университете, где изучал финансовый менеджмент. Наряду с этим Шлесерс-младший уже в то время практически работал в бизнесе в качестве компаньона своего отца.
После этого у Эдварда завязались романтические отношения с правозащитницей Беатой Йоните. Беата — руководитель отдела по адвокации интересов общества организации Centrs Marta, дочь создательницы латвийского модного бренда Nóló Виктории Йониене. Эдвард и Беата впервые вышли в свет вместе летом 2021 года, когда посетили квалификационный турнир зимних Олимпийских игр 2022 года, однако их отношения начались еще за несколько месяцев до этого мероприятия. Также в СМИ звучали слухи о том, что семьи молодой пары подружились между собой. Тем не менее в начале 2025 года стало известно, что Беата и Эдвард уже какое-то время не вместе и расстались.
Внучка Раймонда Паулса Моника отдыхает на яхте с Эдвардом Шлесерсом
Депутат Рижской думы и предприниматель Эдвард Шлесерс и младшая внучка композитора Раймонда Паулса, кинопродюсер Моника Ивонн Педерсен недавно повеселились на ...
У Моники за плечами тоже есть опыт отношений. Kas Jauns уже писал, что летом 2020 года голливудский сценарист армянского происхождения Майкл Алоян сделал Монике предложение в Лос-Анджелесе. Она ответила согласием и показала в соцсетях помолвочное кольцо. Моника делилась, что хотела бы отпраздновать свадьбу в Латвии, соблюдая как латышские, так и армянские свадебные традиции, однако до этого у них с Майклом дело так и не дошло, так как они расстались. После разрыва отношений Моника Педерсен (или Ивонн — это её второе имя, которое также используется как фамилия) вернулась на жизнь в Латвию, где как профессионально применяет полученные в Америке знания в кино, так и вместе с сестрой Аннамарией и мамой Анете ежедневно поддерживает и находится рядом со своим дедушкой — композитором Раймондом Паулсом.
На вопрос о том, как зародилась и развивалась многолетняя дружба с Моникой Педерсен, Эдвард Шлесерс в беседе с Kas Jauns был лаконичен: «Свою приватную жизнь я комментировать не желаю!»
Ранее Otkrito.lv сообщал, что вечером 23 мая в Риге прошло впечатляющее мероприятие - шоу на воде. Его организовали на территории комплекса ExPorto у Даугавы. В программу вошли музыкальные выступления, световые и огненные спецэффекты, а также салют.