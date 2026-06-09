ФОТО: внучка Раймонда Паулса Моника отдыхает на яхте со Шлесерсами

У Моники за плечами тоже есть опыт отношений. Kas Jauns уже писал, что летом 2020 года голливудский сценарист армянского происхождения Майкл Алоян сделал Монике предложение в Лос-Анджелесе. Она ответила согласием и показала в соцсетях помолвочное кольцо. Моника делилась, что хотела бы отпраздновать свадьбу в Латвии, соблюдая как латышские, так и армянские свадебные традиции, однако до этого у них с Майклом дело так и не дошло, так как они расстались. После разрыва отношений Моника Педерсен (или Ивонн — это её второе имя, которое также используется как фамилия) вернулась на жизнь в Латвию, где как профессионально применяет полученные в Америке знания в кино, так и вместе с сестрой Аннамарией и мамой Анете ежедневно поддерживает и находится рядом со своим дедушкой — композитором Раймондом Паулсом.