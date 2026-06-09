Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 9 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Если вы что-то кому-то пообещали, сегодня это обещание следует сдержать, даже если это окажется очень непросто. Воздастся сторицей.
Телец
Прислушайтесь к желаниям своего организма. Накормите его, если он голоден и дайте передохнуть, если он устал. Он же не двужильный, неласкового обращения может и не выдержать.
Близнецы
Сегодня вам лучше всего побыть эгоистом. Закрывайте глаза на все проблемы, кроме ваших собственных.
Рак
Чрезмерная симпатия к кому-либо может привести к тому, что вы дадите этому человеку слишком много. Будьте разумны.
Лев
Чего-то сегодня будет много. Даже слишком. Чего именно - не известно, но, будем надеяться, не неприятностей.
Дева
Ваше состояние весьма неустойчиво. Возможно, придется освободиться от какой-то части груза, чтобы обрести минимальную уверенность в том, что сможете доволочь остальное.
Весы
Если у вас есть подобное желание - принесите пользу обществу. Как раз этот вид деятельности нынче подходит вам более всего.
Скорпион
Возможно, вы считаете, что сделали все, что могли. Отнюдь - сегодня у вас еще есть возможность добавить к содеянному еще один небольшой, но значимый штрих, который придаст произведению вашего труда законченность и изящество.
Стрелец
Будучи тихим и смирным, вы сегодня легко избежите неприятностей. Однако прикидываться ветошью вовсе не обязательно, есть гораздо более действенные методы.
Козерог
Ваше изысканное остроумие с легким оттенком язвительности сегодня не будет иметь успеха. Более того, проявляя его на людях, вы рискуете своим здоровьем. Если не можете сдержаться - язвите по телефону.
Водолей
Сегодня приоритетными для вас будут вопросы личного характера, все остальное же прекрасно может подождать. Если кто-то что-то вам и скажет по этому поводу, то только слова одобрения и поддержки.
Рыбы
Пересмотрите свои планы на ближайшее время, возможно, вы заметите ошибку, в них вкравшуюся, и еще успеете ее исправить. Не берите на себя ответственности за чужие действия сегодня, даже если полностью доверяете этому человеку.