Четыре знака зодиака, которым никогда не стать богатыми - и почему

Рыбы любят жить в своем мире, где деньги — это не цель, а побочный эффект вдохновения. Они могут потратить последние сбережения на красивую картину, дорогую свечу или эзотерический курс по раскрытию чакр. У них почти никогда нет финансового плана — и, если быть честными, им он не особенно нужен.