Четыре знака зодиака, которым никогда не стать богатыми - и почему
Деньги любят счет, стратегию и немного везения. Но есть знаки зодиака, которым по жизни трудно подружиться с богатством. Не потому что у них нет шансов, а потому что сами ставят себе палки в колеса. Ниже - четыре знака, которым особенно сложно прийти к финансовому успеху.
♓ Рыбы — мечтатели без бюджета
Рыбы любят жить в своем мире, где деньги — это не цель, а побочный эффект вдохновения. Они могут потратить последние сбережения на красивую картину, дорогую свечу или эзотерический курс по раскрытию чакр. У них почти никогда нет финансового плана — и, если быть честными, им он не особенно нужен.
Почему не богатеют: потому что не ставят деньги в приоритет, избегают ответственности и не умеют сказать "нет" — даже своему внутреннему ребёнку.
♊ Близнецы — хотят все и сразу
Близнецы остры на язык и полны идей. Но вот доводить дела до конца — не их стиль. Им быстро становится скучно, они бросаются в разные стороны, могут начать бизнес, но уже через пару месяцев забыть, чем вообще занимались. Сегодня они копят, завтра — покупают себе новый смартфон, "потому что устали".
Почему не богатеют: слишком импульсивны, часто тратят больше, чем зарабатывают, не умеют строить долгосрочные финансовые стратегии.
♐ Стрелец — авантюрист по призванию
Стрельцы обожают свободу, путешествия и все спонтанное. Они скорее вложат деньги в билет в Азию, чем в накопительный счет. Финансовая дисциплина — не их язык. Они могут сорить деньгами, когда в плюсе, и брать кредиты, когда в минусе. А потом философски улыбнуться и сказать: "Зато были впечатления".
Почему не богатеют: не умеют копить, избегают рутины и слишком полагаются на авось.
♋ Рак — боится рисковать
Раки — заботливые, домоседы, умеют экономить. Но разбогатеть — не значит просто копить. Иногда нужно рискнуть, выйти из зоны комфорта, поверить в себя. А Раки слишком боятся потерять даже малое. Они могут застрять на скучной работе на десятилетия, лишь бы всё было "стабильно".
Почему не богатеют: из-за страха перемен, заниженной самооценки и привязанности к привычному.