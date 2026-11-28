Рождественская сказка на 44 дня: в Юрмале зажгли главную елку и удивили праздничным сюрпризом
28 ноября в Юрмале открылся масштабный фестиваль света, который продлится до 10 января. Otkrito побывал на открытии, прогулялся по аллее из 217 елочек, оценил световые инсталляции и стал свидетелем эффектного зажжения главной городской елки с неожиданным сюрпризом.
В преддверии первого Адвента Юрмала погрузилась в настоящую рождественскую сказку. В этом году город подготовил масштабный фестиваль света, объединивший праздничные концерты, рождественскую ярмарку, мультимедийные инсталляции, лазерные проекции и тысячи мерцающих огоньков. По данным организаторов, в оформлении фестиваля использовано 55 000 лампочек, а сами праздничные мероприятия продлятся 44 дня.
Фестиваль света в Юрмале:
Особенно впечатлила самая длинная в Латвии рождественская елочная аллея. В саду Хорна, на улицах Йомас и Турайда разместились 217 праздничных елочек, к оформлению которых приложили руку местные предприятия, учреждения, организации, известные в Латвии личности, представители сферы образования и культуры.
Каждая елочка имеет свой характер, и рассматривать их действительно интересно. Одни украшены в классическом рождественском стиле, другие выделяются необычными цветовыми сочетаниями и оригинальными декоративными решениями. Буквально на любой цвет и вкус! Видно, что участники подошли к оформлению с фантазией, а сама прогулка вдоль елочной аллеи уже становится отдельным праздничным развлечением. Здесь же развернулась рождественская ярмарка, где можно приобрести подарки, полакомиться праздничными угощениями и согреться горячими напитками.
Не меньшее впечатление оставляют световые и мультимедийные инсталляции. Видеопроекции украсили фасады Юрмальского культурного центра, гостиницы Jūrmala SPA Hotel и концертного зала "Дзинтари". Особенно впечатляет то, что за красивыми световыми эффектами скрываются небольшие добрые истории. Это не просто абстрактные изображения или игра света и цвета, а настоящие рождественские сюжеты, наполненные теплом, сказочными персонажами и семейными ценностями. Где-то можно наблюдать за подготовкой подарков, где-то - за Дедом Морозом и его маленькими помощниками-гномами.
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Не обошлось и без большой музыкальной программы. На сцене в Майори выступили Интарс Бусулис и Abonementa orķestris, а также группа Bermudu Divstūris. Последние своими зажигательными композициями создали настолько энергичную атмосферу, что даже прохладная ноябрьская погода перестала быть проблемой. Под знакомые хиты было сложно устоять на месте, и у собравшихся появилась прекрасная возможность не только повеселиться, но и как следует согреться в танце.
Однако одним из самых ярких моментов вечера стало зажжение главной рождественской елки. Пока все внимание собравшихся было приковано к праздничному дереву, неожиданно раздался громкий звук, и в небе внезапно вспыхнули огни фейерверка, о котором не было упоминания в опубликованной программе мероприятия. Салют в непосредственной близости от елки стал приятным сюрпризом, а затем праздничными огнями засияла и сама елка. Все это выглядело невероятно эффектно. К слову, в этом году главная елка Юрмалы достигла 18 метров в высоту и стала самой высокой за всю историю городских рождественских праздников.
В завершение нашего путешествия мы отправились в лесопарк Дзинтари, где особое внимание привлекла мультимедийная лазерная инсталляция на смотровой башне. На фоне темного вечернего неба она выглядела особенно эффектно и стала прекрасным завершением нашей праздничной прогулки.
Тем, кто не успел посетить открытие, расстраиваться не стоит. Основные световые инсталляции будут доступны ежедневно с 17:00 до 21:00 вплоть до 10 января. Кроме того, с 5 декабря по 3 января в лесопарке Дзинтари будет работать домик Деда Мороза, где маленьких посетителей ждут встречи со сказочными персонажами, творческие мастерские, игры и танцы.
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В целом Юрмале действительно удалось создать особую праздничную атмосферу. Сюда хочется приехать всей семьей, неспешно прогуляться, рассмотреть каждую елочку, сделать красивые фотографии и хотя бы на один вечер погрузиться в рождественскую сказку.