Однако одним из самых ярких моментов вечера стало зажжение главной рождественской елки. Пока все внимание собравшихся было приковано к праздничному дереву, неожиданно раздался громкий звук, и в небе внезапно вспыхнули огни фейерверка, о котором не было упоминания в опубликованной программе мероприятия. Салют в непосредственной близости от елки стал приятным сюрпризом, а затем праздничными огнями засияла и сама елка. Все это выглядело невероятно эффектно. К слову, в этом году главная елка Юрмалы достигла 18 метров в высоту и стала самой высокой за всю историю городских рождественских праздников.