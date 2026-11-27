Последняя суббота осени: в Риге прозвучат танцевальные хиты разных поколений
Последние выходные ноября в Риге проходят уже в преддверии рождественских праздников. И пока одни отправляются на зимние ярмарки и прогулки по украшенному городу, у любителей ночной жизни есть другой вариант провести субботний вечер - под музыку разных десятилетий.
28 ноября в столичном клубе Crystal на улице Лачплеша, 52, состоится музыкальная вечеринка ZIMA at Crystal. В основе ее программы - популярные композиции разных лет, в том числе песни, которые когда-то звучали на дискотеках и занимали верхние строчки музыкальных чартов.
За музыкальную подборку будет отвечать диджей Саша Коврига, который работает за диджейским пультом уже более 17 лет. Согласно анонсу мероприятия, в течение вечера будут звучать как зарубежные, так и русскоязычные хиты.
В этот раз вечеринка ZIMA пройдет в новом формате на площадке Crystal Club. Начало запланировано на 23:00, однако попасть в клуб можно будет уже с 22:30. Музыкальная программа рассчитана на четыре часа и завершится в 3:00 воскресенья.
Билеты и подробная информация о мероприятии доступны на сайте Ticketshop.lv. Возрастное ограничение - 18+.