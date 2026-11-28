Мы решили заглянуть на ярмарку в первый день ее работы и посмотреть, чем здесь можно полакомиться и сколько придется потратить. Как оказалось, выбор еды довольно разнообразный, а перекусить можно примерно за 5-12 евро. За 5 евро можно взять небольшую закуску, например картофель фри, а за более сытные блюда, такие как бургеры или шашлык, придется заплатить около 12 евро. Помимо привычных ярмарочных угощений, здесь предлагают супы, хачапури и даже устрицы.