Рождественская ярмарка на Домской площади 2026
27 ноября на Домской площади открылась рождественская ярмарка Старой Риги, которая и в этом году приглашает рижан и гостей столицы ...
ФОТО, ВИДЕО: рождественская ярмарка в Старой Риге уже открылась! Что продают, чем угощают и какие цены?
27 ноября на Домской площади начала работу рождественская ярмарка, недавно признанная второй лучшей в Европе. Otkrito побывал там в первый день, оценил праздничную атмосферу, ассортимент угощений и цены.
Старая Рига уже погрузилась в рождественскую атмосферу - на Домской площади зажглась праздничная елка, деревянные домики украсили гирляндами, а воздух наполнился ароматами горячего глинтвейна и свежеприготовленных блюд.
В этом году у рижской ярмарки есть особый повод для гордости - она заняла второе место в рейтинге лучших рождественских ярмарок Европы по версии туристического портала European Best Destinations. За Ригу проголосовали 223 710 человек. Латвийская столица уступила лишь румынской Крайове, обойдя болгарскую Софию и знаменитые рождественские ярмарки Германии.
Рождественская ярмарка:
Мы решили заглянуть на ярмарку в первый день ее работы и посмотреть, чем здесь можно полакомиться и сколько придется потратить. Как оказалось, выбор еды довольно разнообразный, а перекусить можно примерно за 5-12 евро. За 5 евро можно взять небольшую закуску, например картофель фри, а за более сытные блюда, такие как бургеры или шашлык, придется заплатить около 12 евро. Помимо привычных ярмарочных угощений, здесь предлагают супы, хачапури и даже устрицы.
Конечно, не обошлось без традиционного глинтвейна, который в среднем стоит 6-7 евро, и других горячих напитков. Нашлись и более необычные варианты подачи - напитки в стаканах из настоящего льда, стоимость которых варьируется от 12 до 18 евро. А для тех, кто успел замерзнуть во время прогулки, предусмотрено специальное место, где можно погреть руки, - весьма приятная и полезная деталь в такую погоду.
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На ярмарку стоит заглянуть и тем, кто уже начал поиски рождественских подарков. В этом сезоне на Домской площади работают 100 торговых точек. Здесь можно присмотреть елочные игрушки, деревянные изделия, украшения ручной работы, свечи, теплые носки, варежки и другие вязаные вещи. Особенно приятно, что многие представленные товары изготовлены местными мастерами, поэтому есть возможность найти необычные подарки, которых не встретишь на полках обычных магазинов.
В первый день работы ярмарки мы пока не встретили традиционных овечек и пони. Однако организаторы обещают развлечения для маленьких посетителей: по выходным и праздничным дням дети смогут покататься на пони и карусели, встретиться с Дедом Морозом и гномами, а также принять участие в творческих мастерских.
Хотя ярмарка уже принимает посетителей, ее торжественное открытие состоится в воскресенье, 29 ноября, в первый Адвент. В 17:00 на Домской площади выступят Маркус Рива и Талсинский белый хор, а в 19:00 праздничную программу продолжит оркестр Военно-воздушных сил США в Европе и Африке. В течение всего рождественского сезона гостей также будут радовать выступления хоров, фольклорных коллективов, популярных латвийских исполнителей и диджеев.
Рождественская ярмарка на Домской площади будет работать ежедневно до 3 января 2027 года. Вход свободный. Подробная программа доступна на сайте.