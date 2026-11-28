В этом латвийском городе в декабре стоит заглядывать в чужие окна - и вот почему
В декабре Кулдига приглашает жителей и гостей Латвии окунуться в атмосферу рождественской сказки. Исторические улицы засияют праздничными огнями, в окнах старинных зданий появятся необычные композиции, а на протяжении всего месяца посетителей будут ждать концерты, ярмарки и новые зимние развлечения.
Особое очарование Кулдиги заключается в ее аутентичности - исторической архитектуре, мощеных улочках и старинных домах. В этом году праздничное оформление призвано подчеркнуть особенности старого города, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Украшенные улицы и скверы, уютные кафе и сюрпризы от местных предпринимателей станут частью рождественской атмосферы.
Галерея окон: 21 история о Кулдиге
Одной из главных новинок этого праздничного сезона станет Галерея окон на улице Лиепаяс, созданная в сотрудничестве с местными предпринимателями.
Окна являются одной из архитектурных особенностей старой Кулдиги, отражающих историю города, его характер и сохранившееся культурно-историческое наследие. В этом году предприниматели творчески оформили 21 окно вдоль улицы Лиепаяс, представив собственный взгляд на город. Каждая композиция рассказывает отдельную историю.
С 11 декабря все желающие смогут отправиться на неспешную прогулку по улице Лиепаяс, рассмотреть необычные детали оформления и открыть для себя Кулдигу с новой стороны.
5 декабря - зимний фестиваль и зажжение главной елки
Начало рождественским торжествам положит уже 21-й традиционный зимний фестиваль "Поверь в чудо!", который состоится 5 декабря.
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В этот день гостей города ждет насыщенная программа:
- 12:00-19:00 - ярмарка праздничных подарков на улице Лиепаяс;
- 12:00-14:00 - творческие мастерские, игры, музыкальные выступления и приготовление лакомств во дворе Кулдигского центра культуры;
- 15:00 - концерт "Magnificat. Свет в тишине" в церкви Святой Екатерины;
- 17:00 - музыкальный спектакль под открытым небом "Трубочист и куколка" по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена на Ратушной площади.
Сразу после спектакля состоится самое ожидаемое событие дня - зажжение главной рождественской елки Кулдиги.
Праздничный вечер продолжится концертом танцевальных коллективов в Кулдигском центре культуры и сольным концертом пианиста Андрея Осокина "Бах и Рождество" в концертном зале DUNA.
Концерты в старинных усадьбах и световые сказки
На протяжении всего декабря в Кулдиге и ее окрестностях будет проходить разнообразная культурная программа - от концертов в исторических церквях и усадьбах до ремесленных мастер-классов и световых представлений.
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С концертными программами в Кулдиге выступят Саманта Тина, Каспар и Анда Земитисы, Антра Стафецка, Андрис Эрглис, Мартиньш Кантерс, группа Triānas parks и Янис Лусенс.
Семьи с детьми приглашают на праздничные мероприятия в Музее Кулдигского края и рождественские мастерские на Иголочной фабрике. В Доме ремесел Алсунги можно будет познакомиться с традиционными ремеслами суйтов.
Особую зимнюю атмосферу обещают и исторические усадьбы края. В усадьбах Скрунды и Кабиле состоятся концерты, а у дворца усадьбы Лайди в рамках международного фестиваля видеопроекций покажут две световые истории - "Сказка о зимнем солнцестоянии" и "Сказка о новом начале".
Где и когда пройдут рождественские ярмарки?
Любители оригинальных подарков, изделий ручной работы и традиционных зимних лакомств смогут посетить несколько праздничных ярмарок.
- 5 декабря - ярмарка праздничных подарков на улице Лиепаяс;
- 19-23 декабря - рождественская ярмарка pop.ART по адресу: улица Пилс, 2;
- 19 и 23 декабря - зимняя праздничная ярмарка Кулдиги на автостоянке на улице Калпака.
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На ярмарках свою продукцию представят местные ремесленники, художники и домашние производители.
За дверями художников: еще одна новинка декабря
С 18 по 23 декабря в Кулдиге и ее окрестностях впервые пройдет мероприятие "Открыто! Рождественские творческие адреса".
Свои мастерские, студии, салоны и другие творческие пространства откроют 15 художников, дизайнеров и ремесленников. Посетители смогут познакомиться с авторами работ, увидеть процесс создания изделий, заглянуть туда, куда обычно не попадают туристы, и приобрести уникальные рождественские подарки.
Все творческие адреса объединят в единый маршрут с информацией о времени посещения и предложениях каждой мастерской. Найти нужные двери поможет специальный опознавательный знак "Atvērts!".
Автором идеи и послом проекта стала художница Кристине Шимпермане.
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Как в Кулдиге встретят 2027 год?
Праздничные мероприятия продолжатся до самого Нового года. 31 декабря с 22:00 до 01:00 жителей и гостей Кулдиги приглашают вместе встретить 2027 год на Ратушной площади.
В 22:00 праздничную программу откроет DJ Ai-Va, после чего перед публикой выступят Иева Сутугова и Андрис Эрглис. Кульминацией новогодней ночи станет мультимедийное представление, а после полуночи гостей вновь пригласят на танцпол под музыку DJ Ai-Va.
Для тех, кто захочет продолжить празднование, в Кулдигском центре культуры с 22:00 до 03:00 пройдет новогодний бал.
С полной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на сайте kalendars.kuldigasnovads.lv в разделе "Ziema Kuldīgā". Информация о достопримечательностях, местах проживания и заведениях общественного питания доступна на туристическом портале visitkuldiga.com.