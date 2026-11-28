Куда сходить в Латвии 28 ноября: зажжение елок, фестивали света, концерты и ярмарки
В последние выходные ноября Латвия начнет погружаться в рождественскую атмосферу: в городах зажгутся праздничные елки, откроются ярмарки, а улицы украсят масштабные световые инсталляции. Однако и для тех, кто пока не проникся праздничным настроением, найдется немало интересного - от международных выставок до спортивных соревнований и концертов.
Юрмала - масштабное открытие фестиваля света
Одно из самых ярких событий субботы состоится в Юрмале, где откроется фестиваль света, который продлится до 10 января. В Майори зажгут 18-метровую рождественскую елку - самую высокую за всю историю города. В саду Хорна, на улицах Йомас и Турайда появится праздничная аллея из 217 украшенных елочек.
На фасадах зданий покажут трехмерные видеопроекции, а в лесопарке Дзинтари можно будет увидеть лазерные инсталляции.
Основная программа:
- 15:00 - открытие елочной аллеи, ярмарка и музыкальные выступления;
- 15:30 - концерт Интарса Бусулиса и Abonementa orķestris;
- 16:30 - торжественное открытие фестиваля и зажжение главной елки;
- 17:00 - концерт группы Bermudu divstūris;
- 17:00-21:00 - демонстрация световых и мультимедийных инсталляций.
Где: Майори и Дзинтари, улицы Йомас и Турайда, парковочная площадь Майори.
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Когда: с 15:00 до 21:00.
Вход: бесплатный.
Рига - зажжение главной рождественской елки
На Ратушной площади состоится торжественное зажжение главной рождественской елки столицы. Перед этим зрителям представят праздничную постановку "Хранители зимнего света", после которой мэр Риги Виестурс Клейнбергс зажжет огни на елке.
Водителям следует учитывать, что с 9:00 до 20:00 будет закрыто движение транспорта по улице Калькю на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.
Где: Ратушная площадь.
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Когда: с 17:00 до 18:00.
Вход: бесплатный.
Рига - рождественская ярмарка на Домской площади
В Старой Риге уже работает традиционная рождественская ярмарка, где можно приобрести изделия ремесленников, праздничные украшения и подарки, попробовать зимние угощения и согреться горячими напитками. Вечером с 20:00 до 23:00 посетителей будет развлекать DJ Jāns.
Торжественное открытие ярмарки с выступлением Маркуса Ривы и Талсинского белого хора состоится в воскресенье, 29 ноября.
Где: Домская площадь.
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Когда: с 10:00 до 23:00.
Вход: бесплатный.
Рига - американский День благодарения на Агенскалнском рынке
Посольство США в Латвии приглашает познакомиться с традициями американского Дня благодарения. Мероприятие объединит гастрономию, музыку и культурные развлечения для всей семьи и станет завершением программы празднования 250-летия независимости США.
Где: Агенскалнский рынок, ул. Нометню, 64.
Когда: с 12:00 до 17:00.
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Вход: свободный.
Рига - открытие рождественского рынка в квартале Калнциема
В субботу начнет работу рождественский рынок в историческом квартале деревянных зданий в Пардаугаве. Латвийские фермеры, домашние производители, ремесленники и дизайнеры предложат продукты, украшения и оригинальные подарки.
Кроме того, 28 ноября станет последним днем художественной ярмарки Mākslas medības, в которой участвуют студенты и выпускники Латвийской академии художеств.
Где: ул. Калнциема, 35.
Когда: с 10:00 до 16:00.
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Вход: бесплатный.
Рига - международная фотовыставка Art Riga Photo Fair 2026
В Латвийском музее истории железной дороги проходит международная выставка, объединившая фотографов из Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии, Франции, Нидерландов и Великобритании.
Посетители смогут увидеть портреты, городские пейзажи, фотографии природы и работы, посвященные путешествиям. В билет также входит посещение постоянной экспозиции железнодорожного музея.
Где: Латвийский музей истории железной дороги, бульвар Узварас, 2А.
Когда: с 10:00 до 18:00.
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Рига - фестиваль света в Ботаническом саду
После наступления темноты Ботанический сад Латвийского университета превращается в сказочный мир с фантастическими существами, светящимися цветами и необычными инсталляциями. Для посетителей оборудован специальный прогулочный маршрут по освещенным аллеям сада.
Где: ул. Яня Штейнхауэра, 2.
Когда: с 17:00 до 22:00, последний вход в 21:15.
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Рига - международная выставка Tech Industry 2026
В субботу завершится крупнейшая в странах Балтии выставка машиностроения, металлообработки, электроники и новых технологий. Посетители смогут увидеть современное промышленное оборудование в действии, познакомиться с техническими разработками и решениями в области автоматизации.
Где: Международный выставочный центр на Кипсале, ул. Кипсалас, 8.
Когда: с 10:00 до 17:00.
Рига - концерт Glenn Miller Orchestra
В рамках европейского турне в столице выступит знаменитый джазовый оркестр Glenn Miller Orchestra под руководством Ули Плеттендорффа. В программе - музыка эпохи свинга и композиции, ставшие классикой мирового джаза.
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Где: кинотеатр Splendid Palace, ул. Элизабетес, 61.
Когда: в 18:00.
Вентспилс - зажжение главной елки и рождественская сказка
На Большой площади Вентспилса развернется праздничная ярмарка, будут работать творческие мастерские, а артисты Лиепайского кукольного театра представят сказочное представление. В 17:30 на городской елке зажгутся огни, после чего состоится праздничная дискотека.
Новинкой этого года станет домик Деда Мороза, где дети смогут сфотографироваться с ним и рассказать о своих желаниях. Кроме того, с 18:00 до 20:00 отдельный праздник зажжения рождественских огней пройдет на улице Дзелзцельниеку.
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Где: Большая площадь (Lielais laukums).
Когда: с 15:00 до 19:00.
Вход: бесплатный.
Лиепая - благотворительная рождественская ярмарка
В историческом здании гостиницы Promenade Hotel состоится благотворительное мероприятие MID Liepāja 2026. Свою продукцию представят местные предприниматели, дизайнеры, ремесленники и художники. Для маленьких посетителей предусмотрены отдельные развлечения.
Где: Promenade Hotel, ул. Веца остмала, 40.
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Когда: с 11:00 до 17:30.
Вход: бесплатный.
Талси - рождественская ярмарка и зажжение елки
На городской площади Талси развернется праздничная ярмарка, а атмосферу приближающегося Рождества будут создавать местные музыкальные коллективы. Дети смогут встретиться с Дедом Морозом и отправить письма через специальную почту гномов. В 18:00 зажгутся огни на главной городской елке.
Где: площадь у Талсинского культурного центра, ул. Лиела, 19/21.
Когда: начало в 15:00.
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Вход: бесплатный.
Гробиня - музыкальная сказка и зажжение елки
Творческое объединение Pasaku nams представит праздничную постановку "Сердце елочки". Главными героями станут две мышки, которые попытаются разгадать секрет Рождества и выяснить, что поможет зажечь огни на городской елке. Одновременно будет работать небольшая праздничная ярмарка.
Где: ул. Лиела, 74.
Когда: в 16:00.
Вход: свободный.
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Елгава - международные соревнования по спортивным танцам
В Земгальском олимпийском центре состоятся международные соревнования Jelgava Dance Open 2026. Танцоры разных возрастов и уровней подготовки будут соревноваться в европейской и латиноамериканской программах. Соревнования разделены на шесть частей и продлятся в течение дня.
Где: Земгальский олимпийский центр, ул. Кронвалда, 24.
Когда: начало в 10:00.
Даугавпилс - открытый чемпионат Латвии по брейкингу
В Даугавпилсском олимпийском центре встретятся танцоры из Латвии и других стран. Дети, подростки и взрослые будут соревноваться в индивидуальных танцевальных поединках, а их выступления оценит международное жюри.
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После отборочного этапа лучшие участники продолжат борьбу за чемпионские титулы.
Где: Даугавпилсский олимпийский центр, ул. Стадиона, 1.
Когда: с 12:00 до 20:00.
Даугавпилс - зажжение первой свечи Адвента
В сквере возле римско-католического костела Святого Петра в веригах зажгут первую свечу на большом городском адвентском венке. В этом году праздничное оформление Даугавпилса посвящено сказке Ханса Кристиана Андерсена "Снежная королева".
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Главную городскую елку зажгут уже в воскресенье, 29 ноября, в 17:00 на площади Виенибас.
Где: перекресток улиц Ригас и Циетокшня.
Когда: в 16:00.
Вход: свободный.
Резекне - юбилейный концерт рок-группы Līvi
В концертном зале GORS выступит легендарная латвийская рок-группа Līvi, которая в этом году отмечает 50-летие. В юбилейную программу войдут как самые известные хиты коллектива, так и композиции, которые редко исполняются на концертах.
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Где: концертный зал GORS, ул. Пилс, 4.
Когда: в 18:00.
Валмиера - концерт Raxtu Raxti
Популярное музыкальное объединение Raxtu Raxti представит новую концертную программу "Одно солнце, одна земля". В ней прозвучат композиции из нового альбома, латышская народная музыка и уже знакомые поклонникам коллектива песни.
Где: Валмиерский культурный центр, ул. Ригас, 10.
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Когда: с 19:00 до 20:30.
Руйиена - большая ноябрьская ярмарка
На рыночной площади Руйиены соберутся фермеры, ремесленники, домашние производители и торговцы. Посетители смогут приобрести продукцию местных хозяйств, изделия ручной работы и различные товары.
Где: рыночная площадь, ул. Бривибас, 12.
Когда: с 9:00 до 14:00.
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Вход: свободный.
Лигатне - открытие рождественской ярмарки
В историческом здании Лигатненского дома культуры откроется рождественская ярмарка, которая будет работать вплоть до 23 декабря. Здесь можно будет выбрать подарки к праздникам и познакомиться с продукцией местных мастеров.
Где: Лигатненский дом культуры, ул. Сприньгю, 4.
Когда: с 10:00 до 16:00.
Вход: свободный.
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Вецпиебалга - рождественская ярмарка
В Вецпиебалге состоится первая из четырех запланированных рождественских ярмарок. Праздничную атмосферу для посетителей будет создавать также представительница Цесисского театра Инута. Следующие ярмарки пройдут 5, 12 и 19 декабря.
Где: Ūdensrozes sēta, Вецпиебалга, Цесисский край.
Когда: с 10:00 до 16:00.
Вход: свободный.